Slušaj vest

Prema pisanju medija, u pitanju je R. G., koji je u pucnjavi povredio još dve osobe.

U pucnjavi je na licu mesta ubijen A. P., dok je L. K. (31) preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

U napadu su povređeni E. V. (43) kao i konobarica M. K. (25), koja je zadobila lakše povrede.

Kako prenose Reporteri, osumnjičeni je uhapšen nakon zločina.

On je iskoristio motor kako bi počinio zločin, a nakon njega je pobegao u BMW, jer navodno nije uspeo da upali motor.

Uhapšen je u ronilačkom odelu u području poznatom kao Zali i Kirit, nekoliko kilometara od mesta incidenta.

Usput je imao nesreću sa drugim automobilom i privukao pažnju policije jer je još uvek nosio opremu.

Policija ga je progonila i u oblasti reke Kiri je napustio automobil i pobegao peške sa pištoljem u ruci. Nakon što je opkoljen, predao se.

Mediji su objavili i snimak njegovog hapšenja.