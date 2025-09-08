Slušaj vest

Policija je u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, danas otvorila vatru na učesnike demonstracija protiv vladine zabrane društvenih medija, ubivši najmanje deset ljudi i ranivši još desetine učesnika protesta.

Desetine hiljada demonstranata izašlo je na ulice glavnog grada zbog odluke vlasti da blokiraju većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, X i Jutjub, pod izgovorom da se te kompanije nisu registrovale u Nepalu i podvrgle državnom nadzoru.

Demonstranti su prošli kroz bodljikavu žicu i primorali policiju za razbijanje demonstracija da se povuče kod zgrade parlamenta.

Policija je ispalila suzavac i vodene topove, ali je bila brojčano nadjačana i potražila je sigurnost unutar kompleksa parlamenta i na kraju zapucala na demonstrante.

Situacija u Katmanduu je i dalje napeta, a vlada je najavila policijski čas za večeras oko zgrada parlamenta, vlade, predsedničke palate i u drugim ključnim delovima glavnog grada.

"Zaustavite zabranu društvenih medija, zaustavite korupciju, a ne društvene medije!", uzvikivali su demonstranti s državnim zastavama. Današnji skup je nazvan "protestom Generacije Z" - rođenih između 1995. i 2010. godine.

Dvadesetak platformi društvenih mreža koje se široko koriste u Nepalu više puta je dobilo obaveštenja da se zvanično registruju, saopštila je vlada, a one koje se nisu registrovale, blokirane su od prošle nedelje.

Sukob policije i demonstranata u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, najmanje deset mrtvih učesnika protesta Foto: EPA Narendra Shrestha

TikTok, Vajber i tri druge platforme su se registrovale i rade bez prekida.

Pre tog poteza Vlada je uputila predlog zakona u parlament kojim želi da se osigura da su društvene platforme "pravilno upravljane, odgovorne i poslušne".

Taj predlog zakona je široko kritikovan kao sredstvo za cenzuru i kažnjavanje vladinih protivnika koji izražavaju stavove na mreži.

Grupe za zaštitu ljudskih prava nazvale su to pokušajem vlade da ograniči slobodu izražavanja i ukazale da ona time krši osnovna prava.

Nepal je 2023. godine zabranio aplikaciju za deljenje videa TikTok zbog narušavanja "društvenog sklada, dobronamernosti i zbog širenja nepristojnosti".

Ta zabrana je ukinuta prošle godine pošto su rukovodioci TikToka obećali da će poštovati zakone Nepala što obuhvata i zabranu pornografskih sajtova koja je na snazi od 2018. godine.

(Kurir.rs/Beta-AP)

