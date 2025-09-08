Slušaj vest

Snimak sa kamere sa mesta događaja prikazuje ljude kako trče oko autobusa zaustavljenog pored puta dok odjekuje pucnjava.

Drugi video prikazuje rupe od metaka na vetrobranskom staklu i prozorima autobusa.

- Odjednom sam čula pucnje... Trčanje se činilo kao večnost - rekla je Ester Lugasi, koja je povređena u napadu, izraelskoj televiziji iz bolnice. "Mislila sam da ću umreti."

Snimak napada prikazuje desetine ljudi kako beže sa autobuske stanice na prometnoj raskrsnici tokom jutarnjeg špica. Autobus, čiji je prednji prozor izrešetao mecima, bio je parkiran na stanici, dok su lične stvari bile razbacane po putu.

Službe hitne pomoći identifikovale su pet žrtava. Jedan je bio pedesetogodišnji muškarac, zatim žena u pedesetim godinama i tri muškarca u tridesetim godinama. Jedanaest drugih je povređeno, uključujući šest u teškom stanju sa prostrelnim ranama.

1/12 Vidi galeriju Masakr u Jerusalimu Foto: Mahmoud Illean/AP, ABIR SULTAN/EPA

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar kasnije je rekao da je šesta osoba poginula i da su napadači bili Palestinci sa Zapadne obale koju je okupirao Izrael.

Palestinska militantna grupa Hamas pohvalila je dva palestinska "borca otpora" za koje je potvrdila da su izvršili napad, ali nije preuzela odgovornost. Islamski džihad, još jedna palestinska militantna grupa, takođe je pohvalila pucnjavu.

Govoreći na mestu napada, premijer Benjamin Netanijahu rekao je da izraelske snage tragaju za osumnjičenima koji su pomogli napadačima.

Izraelska policija je saopštila da su dva napadača stigla automobilom i otvorila vatru na autobuskoj stanici na raskrsnici Ramot. Na licu mesta pronađeno je nekoliko komada oružja, municije i noževi koje su koristili napadači, saopštila je policija.

Na licu mesta ima mnogo policajaca, javlja Rojters, a služba hitne pomoći kaže da je bolničar, stigavši na lice mesta, pronašao nekoliko žrtava koje leže na putu i ​​trotoaru, neke bez svesti.