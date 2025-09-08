Slušaj vest

Apelacioni sud u Parizu odredio je u ponedeljak, 8. septembra, datume suđenja u žalbenom postupku u slučaju Marin Le Pen i još osam evropskih poslanika iz redova krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje, zbog pronevere javnih sredstava. Ona je zbog toga prvostepeno osuđena na pet godina zabrane kandidovanja na izborima i bavljenja politikom, piše BFMTV.

Suđenje u žalbenom postupku, koje predstavlja ključni pravni i politički trenutak za Marin Le Pen pred predsedničke izbore 2027. godine, održaće se u periodu od 13. januara do 11. februara 2026. godine.

Presuda iz marta 2024. godine

Dana 31. marta, Krivični sud u Parizu osudio je liderku Nacionalnog okupljanja na četiri godine zatvora, od čega dve bezuslovno, novčanu kaznu od 100.000 evra i, što je najznačajnije, na zabranu kandidovanja u trajanju od pet godina sa trenutnom primenom.

Sud je nju, 24 bivša evroposlanika, asistente, računovođu, kao i samu stranku, proglasio krivima zbog pronevere javnih sredstava između 2004. i 2016. godine kojim su plaćani stranački radnici novcem Evropskog parlamenta, pri čemu je procenjena šteta dostigla 3,2 miliona evra.

Ko je uložio žalbu?

Samo dvanaest osuđenih i sama stranka uložili su žalbu, među njima i gradonačelnik Perpinjana Luj Alio, poslanik Žilijen Odul, evroposlanik Nikola Be, kao i dugogodišnji kadrovi RN-a Valeran de Sen-Žist i Bruno Golniš.

"Pravac se neće menjati"

Marin Le Pen ne planira da menja strategiju za žalbeni postupak. Ona i dalje opisuje optužbe kao "administrativni nesporazum" u vezi sa ulogom asistenata evroposlanika i smatra da je predmet politički obračun.

- Pravac se neće menjati, ne vidim šta bismo danas mogli da kažemo drugačije - rekao je jedan od advokata za BFMTV.

Dodatni izazov za Marin Le Pen predstavlja to što dvanaest optuženih nije uložilo žalbu i time posredno priznalo dela.

Iako bi se u žalbenom postupku mogli pojaviti novi advokati, za sada Le Pen ostaje verna Rodolfu Boselu, svom dugogodišnjem prijatelju i pravnom zastupniku.

Zabrana kandidovanja sa trenutnom primenom

Presuda kojom joj je izrečena zabrana kandidovanja odmah je izazvala burne političke reakcije i u njenom taboru i među protivnicima. Premijer Francuske Fransoa Bajru javno je izrazio svoju "zabrinutost".

Ova odluka otvorila je i mogućnost "plana B", prema kojem bi Žordan Bardelamogao da predstavlja stranku na predsedničkim izborima 2027. godine.

Uprkos velikom broju predmeta u radu, Apelacioni sud u Parizu ubrzao je postupak kako bi presudu mogao da donese do leta 2026. godine.

Paralelna istraga protiv Nacionalnog okupljanja (RN)

Istovremeno, RN se suočava sa još jednom istragom posle otvaranja sudske istrage u julu 2024. godine zbog prevare na štetu javnih institucija i nezakonitog finansiranja izbornih kampanja, što je dovelo do pretresa sedišta stranke početkom jula.