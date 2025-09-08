OBJAVLJEN SNIMAK! Papa Lav XIV udara snimatelja u papamobilu na Trgu Svetog Petra! (FOTO/VIDEO)
Papa Lav XIV je u nedelju tokom velike mise na Trgu Svetog Petra u Rimu (Vatikan) sasvim slučajno udario kameru i kameramana Vatikanske medijske službe dok je sa svog papamobila pokušavao da uhvati poklon koji mu je dobacio jedan vernik iz mase.
Novi poglavar Rimokatoličke crkve proglasio je dečaka Karla Akutisa i Pjera Đorđa Frasatija za svece u ceremoniji na Trgu Svetog Petra u Rimu kojoj je prisustvovalo na desetine hiljada vernika.
Dečak Karlo Akutisproglašen je svecem i postao je prvi "milenijalac svetac", poznatiji i kao "Božiji influenser".
Papa je udario direktno u kameru, zbog čega je zvanični snimatelj nakratko izgubio ravnotežu na zadnjem sedištu vozila. Lav se okrenuo i izvinio se sa osmehom, rekavši "Scusa", što na italijanskom znači "izvini".
Kada putuje u svom papamobilu, prolaznici mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke, cveće ili zastave različitih zemalja.
Vožnja kroz Trg Svetog Petra obično se prenosi uživo, a snimatelj prati papu. U nedelju je poglavar svetske Katoličke crkve, koja broji 1,4 milijardi vernika, kanonizovao pokojnog italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, koji je preminuo 2006. godine u 15. godini.
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)