Slušaj vest

Papa Lav XIV je u nedelju tokom velike mise na Trgu Svetog Petra u Rimu (Vatikan) sasvim slučajno udario kameru i kameramana Vatikanske medijske službe dok je sa svog papamobila pokušavao da uhvati poklon koji mu je dobacio jedan vernik iz mase.

Karlo Akutis postaje svetac Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Chris Warde-Jones / News Licensing / Profimedia

Novi poglavar Rimokatoličke crkve proglasio je dečaka Karla Akutisa i Pjera Đorđa Frasatija za svece u ceremoniji na Trgu Svetog Petra u Rimu kojoj je prisustvovalo na desetine hiljada vernika.

Dečak Karlo Akutisproglašen je svecem i postao je prvi "milenijalac svetac", poznatiji i kao "Božiji influenser".

Papa Lav XIV Foto: Youtube/ABS-CBN News

Papa je udario direktno u kameru, zbog čega je zvanični snimatelj nakratko izgubio ravnotežu na zadnjem sedištu vozila. Lav se okrenuo i izvinio se sa osmehom, rekavši "Scusa", što na italijanskom znači "izvini".

Kada putuje u svom papamobilu, prolaznici mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke, cveće ili zastave različitih zemalja.

Karlo Akutis proglašen za sveca Rimokatoličke crkve Foto: Domenico Stinellis/AP, Gregorio Borgia/AP, GIANLUIGI BASILIETTI/ANSA

Vožnja kroz Trg Svetog Petra obično se prenosi uživo, a snimatelj prati papu. U nedelju je poglavar svetske Katoličke crkve, koja broji 1,4 milijardi vernika, kanonizovao pokojnog italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, koji je preminuo 2006. godine u 15. godini.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPAPA UDARIO SNIMATELJA: Evo šta se dogodilo dok se vozio u papamobilu na Trgu Svetog Petra
104 EPA Vatican Media Handout.jpg
PlanetaDEČAK KARLO AKUTIS POSTAO SVETAC! Hiljade vernika u Vatikanu na kanonizaciji "Božijeg influensera"! Papa dao blagoslov! (FOTO/VIDEO)
x03 AP Andrew Medichini.jpg
PlanetaOVAJ MOMAK U NEDELJU POSTAJE SVETAC! "Otvorio je vrata svog srca Isusu" (FOTO/VIDEO)
Karlo Akutis
PlanetaPAPA LAV XIV: Otkriveno koju će zemlju uskoro posetiti! U njoj živi više od 2 miliona katolika!
101 EPA Darek Delmanowicz.jpg