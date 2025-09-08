Slušaj vest

Prepoznatljivi oklopni voz Kim Džong-Una ponovo je u centru svetske pažnje, nakon što je prevezao severnokorejskog lidera u Peking. Pored njega, svetsku pažnju privukao je i snimak Putina i Modija kako šetaju ruku pod ruku dok su išli na sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i još nekoliko svetskih lidera.

O tome zbog čega su ovi potezi privukli veliku pažnju javnosti, kao i da li se pravi novi svetski poredak kao šamar Americi i Zapadu, govorili su gosti emisije "Ni pet ni šest": Abdel Rahim - analitičar, Dragan Vujičić - novinar, prof. dr Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo i Drago Bosnić - novinar BRIKS-a.

Foto: Kurir Televizija

- Iz srpske perspektive, ovo je istorijska poseta naše državne delegacije Republici Kini. Ovo je ona sudbonosna. Ovo je svet, ovo što se okupilo. Ta međunarodna zajednica nikada nije bila zapadna. Rusija i Kina su pioniri u urušavanju unipolarnosti. A to je počelo dve hiljaditih, kada je Rusija napredovala sa svojom ekonomijom, a onda i napadom amerikanaca i islamista na ruske interese - kaže Rahim i dodaje:

- Momenat kada se Kina transformisala iz onoga što zovemo "svetskom fabrikom" do svetskog imperatora" je ključan. U tim momentima je Kina zajedno sa Rusijom krenula da urušava zapadnu hegemoniju i unipolaran sistem. Vremenom je došlo do zbližavanja dve super sile. Saradnja je ojačala toliko da ona danas može da predstavi neku vrstu alternative zapadnom modelu.

Vujičić ističe da se stvara nova sfera uticaja, te da se je sama Evropa u histeriji zbog iste:

Foto: Kurir Televizija

- Najznačajniji domen ovih sastanaka je formiranje nove sfere, novog sveta ideja. Nova sfera je jako bitna, i ko pobedi u njenom ratu taj će vladati svetom. A pobeđuje se idejama. Zašto amerikanci danas smatraju da je veštačka intaligencija projekat sličan automskoj bombi? Upravo zato što žele da se spojimo sa mašinama. Međutim, to očigledno nije to - kaže Vujičić i dodaje:

- Ovo je bitka za svakog pojedinca, za svakoga od nas. U ovom globalnom svetu, nacije ne postoje. Postoji čovek kao jedinka. Kad vi otmete 3/4 vi ste u novoj sferi. Tu novu sferu je očigledno dobila neka nova civilizacija. Zapadni mediji su govorili da se nije ništa dogodilo na sastancima, a dogodilo se. Imamo veliku histeriju u samoj Evropi.

Poslednjih nekoliko dana, većina se podsmeva govorima tela i delima predsednika koji su učestvovali na samitu u pekingu. Što je Zrnojević i objasnila:

Foto: Kurir Televizija

- U glavi su mi dve slike, prva slika je u kapeli gde se susreću dva prsta Boga i čoveka i to me podseća na ovu pravu stranu, na kojoj smo nadam se mi. Kada neko pomene zapadnu Evropu, u glavi mi je slika devet krugova pakla. Zašto su se ljudi smejali merama bezbednosti predsednika na samitu, kao i tome da je predsednik Severne Koreje doputovao vozom? Zašto se nismo smejali kada su se drogirali u onom vozu, kada je žena šamarala muža? To je normalno, a nisu normalni načini obezbeđenja. Ti načini zaštite postoje još od njegovog tate i ima svoje neko racionalno objašnjenje. Time šalje poruku očuvanja tradicije i bezbednosti. Mislim da je ovo jedan histeričan smeh - kaže Zirojević.

Bosnić naglašava da narod ne želi da bude destabilizovan ili napadnput, već da žečli stabilnost, što bi upravo dobili od ovih ujedinjenih lidera:

- Ovom mestu je falio Tramp, ukoliko je želeo da Amerika ima budućnost. Ako to želi, trebao je da se pojavi. Nije on bio pozvan, ali sigurno je mogao da se dogovori. To bi mu bila savršena prilika da se dogovara sa Rusima i Kinezima o nuklearnom naoružanju. Pošto istič taj ugovor, bila bi dobra prilika po bezbednost svih nas.Amerika ima jedinstvenu priliku da bude deo multipolarnog sveta ukoliko želi. Ukoliko ne želi onda mora da vodi propadajući zapadni svet, koji će sigurno propasti. Ne možete da očekujete da će drugi ljudi raditi poslove za vas zauvek. Ceo svet se ujedinio iz rozloga što angloamerički koncept je takav da nikada neće biti balans sveta. Ljudi ne žele da budu destabilizovani ili napadnuti. Svi žele stabilnost.

Foto: Kurir Televizija

Američki predsednik Donald Tramp јe oštro kritikovao visoke indiјske carine nakon što јe premiјer te zemlje Narendra Modi viđen kako se drži za ruke sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pred vojnu paradu u Kini. Što je Bosnić i objasnio:

- Mislim da se drže za ruke kako bi poslali poruku. Poruka je da je multipolarni svet nikad jači i da imaju zajedničke interese. Ti interesi nikada neće biti isti, ali svi shvataju da moraju da rade zajedno.

