Ukrajinski zvaničnici poveli su danas 60 stranih diplomata u obilazak oštećenih vladinih kancelarija u Kijevu, dan posle najvećeg ruskog napada dronovima od početka rata.

Ruska vojska je juče ispalila oko 800 dronova, a četiri osobe su poginule kada su pogođene stambene zgrade. Obilazak su vodili premijerka Ukrajine Julija Sviridenko i ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Andrej Sibiha i Igor Klimenko.

Julija Sviridenko sa stranim diplomatama je obišla zgradu Vlade Ukrajine koja je oštećena u ruskom napadu na Kijev.

Sivridenko je izjavila da je novi napad "jasan signal da Rusija ne želi mir", već da "otvoreno ismeva diplomatske napore civilizovanog sveta" za okončanje rata.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp uzdržao se od uvođenja dodatnih sankcija Rusiji i okrivio obe strane za nastavak rata, a prošao je rok koji je dao predsedniku Vladimiru Putinu da promeni taktiku i odnos prema Kijevu.

Tramp je juče izjavio da će narednih dana razgovarati s Putinom i da je rešavanje sukoba Moskve i Kijeva teže nego što je očekivao.