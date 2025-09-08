Slušaj vest

Jedan čovek, starosti između sedamdeset i osamdeset godina, ostao je zaglavljen u liftu svoje porodične kuće četiri dana — bez vode, hrane i telefona.

O užasu ovog incidenta govori i to da je čovek iz Osnabriku, gradu na severozapadu Nemačke, isčupao panele iz lifta pokušavaju da izađe. Policija je potvrdila da je do zaglavljivanja došlo u julu ove godine i da je čovek spasen posle nekoliko dana, ali da mu nakon ovog incidenta nije bila potrebna nega.

Pošto nije imao mobilni telefon sa sobom, nije mogao nikoga da pozove u pomoć. Incident je navodno izazvao neispravno dugme u liftu, a potom je čovek imao i peh sa dugmetom za prijavu hitnih slučajeva.

Lift u kom je bio zaglavljen Foto: Osnabrück Police

Kako su ga spasili?

Ono što je dovelo kraj njegovoj torturi koja je trajala danima jeste njegov sin koji je pozvao policiju jer danima nije imao kontakt sa ocem.

Dva policajca, Lukas i Hile, odmah su reagovala. Po dolasku u zgradu, čuli su slab glas koji je dopirao iz šahta lifta, a portparolka je otkrila da je policija stigla u pravi, konačni čas, jer je čovek bio dehidriran i na kraju svoje snage.

Zahvalnost spasiocima

Krajem avgusta, kada se spašeni čovek vratio kući, pozvao je svoje spasioce na šolju kafe. Rekao je policajcima da "nikada nije bio prijatelj policije, ali u tom trenutku je bio srećan što čujem glas policajca".

Policajci su to prihvatili sa humorom, napisavši na Instagramu: "Prijatelj policije ili ne, tu smo za sve vas".