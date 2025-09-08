Slušaj vest

Tri osobe su poginule u fatalnoj nesreći do koje je došlo u nedelju uveče na autoputu A3 u Nemačkoj. U lančanom sudaru učestvovalo je čak devet vozila, a prema prvim informacijama, nesreću je izazvao vozač (25) koji je preticao sa desne strane.

Kako javlja Bild, u nesreći su poginule tri osobe, a imale su 20, 21 i 38 godina. Neke od žrtava nesreće su očigledno bili turisti. Nekoliko kofera bilo je smešteno u zadnjem delu crnog automobila koji je udario u drugi automobil, zajedno sa dva bicikla postavljena na nosaču. Oni su otkinuti u nesreći. Trenutno nije poznato koliko je ljudi bilo u automobilu i da li su povređeni.

1/5 Vidi galeriju Lančani sudar devet vozila na autoputu A3 u Nemačkoj, troje mrtvih Foto: EinsatzReport24 / imago stock&people / Profimedia, 5VISION.NEWS/Jonathan Wirth / imago stock&people / Profimedia

Poginule tri osobe iz dva automobila

Do stravičnog lančanog sudara došlo je između petlje Ofenbah i Frankfurta. Prema rečima policije, osoba odgovorna za nesreću je 25-godišnji mladić. Vozio je Hondu u levoj traci prema Vircburgu u nedelju uveče oko 19:20 časova. Očigledno, nije išao dovoljno brzo, što je imalo katastrofalne posledice.

- Vozač je pretekao audi sa desne strane, koji se nalazio u krajnjoj levoj traci - saopštila je policija.

Dok je vozač pokušavao da se vrati u levu traku, sudario se sa audijem koji je preticao.

Prema policijskim navodima, audi je udario u centralnu ogradu, sleteo sa puta i sudario se sa dva vozila u suprotnoj traci. U jednom od dva automobila bili su muškarac (20) i žena (21).

Dvoje mladih ljudi je poginulo na auto-putu.

Vozač audija (38), kog je mladić u hondi preticao, kasnije je takođe preminuo u bolnici od zadobijenih teških povreda. Dva putnika iz automobila koji je putovao ka Kelnulakše su povređena kada su se sudarila sa jednim od vozila učesnika u nesreći.

Autoput satima zatvoren u oba smera

Nakon sudara krhotine su letele metrima, rasuvši se po svim trakama. Prema policijskim navodima, auto-put je morao biti potpuno zatvoren u oba smera do ponedeljka ujutru. Nastale su gužve u saobraćaju u oba smera.