U Ukrajiniruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojištu. Ova borbena taktika omogućava im da deluju brzo i iznenada. Čini se da su napadi tromih tenkovskih brigada postali stvar prošlosti. Ruska vojska nastavlja da prodire na ukrajinsku teritoriju, dok predsednik Zelenskiupozorava na novu rusku ofanzivu.

Glavni komandant ruske vojske Valerij Gerasimov, uprkos zapadnim zahtevima za mirovnim pregovorima, najavio je nastavak invazije sa novim ciljevima tokom jesenje ofanzive.

Motocikli u borbi

Ruske trupe koriste nove taktike prodora. Umesto velikih tenkovskih brigada, danas u napadima učestvuju male, brze i lako pokretljive jedinice - uključujući i one na motociklima.

Jedan video ruske agencije TASS prikazuje kako se ovom taktikom osvajaju teritorije. Male grupe vojnika, ponekad čak i pojedinci, zauzimaju kilometar po kilometar - bilo na motociklima ili peške.

- Najpre čistimo šume u blizini naselja, komandant nas usmerava pomoću "male ptice" i govori gde se neprijatelj nalazi i koliko ih ima - objašnjava jedan ruski vojnik. U vojnom žargonu "mala ptica" znači dron koji se koristi za izviđanje ili uništavanje ciljeva.

Tenkovi gube na značaju

Tenkovske kolone danas su postale retkost. Na početku rata, u februaru 2022, još su se mogli videti masovni ruski pokreti sa teškom tehnikom.

- Ukrajinci su brzo shvatili kako da se brane od tih napada. Uz pomoć drugih zemalja počeli su koristiti dronove i da ulažu mnogo u tu tehnologiju. Rusi su to takođe prepoznali i razvili sopstvene bespilotne letelice. Nastalo je svojevrsno takmičenje, ko ima efikasniji dron - kaže Karlis Kreslinjš, penzionisani brigadni general i vojni savetnik iz Letonije.

Danas su tenkovske kolone svedene na najviše deset vozila i uglavnom služe kao transport. U borbi se gotovo više i ne koriste. Lokalne napade sada izvode male grupe vojnika, obično dva do četiri čoveka.

Njihova prednost je prikrivenost - noću često nose specijalne ogrtače koji maskiraju telesnu toplotu, jer izviđački dronovi imaju termalne kamere, objašnjava vojni analitičar Ivan Matvejev.

Taktika infiltracije

Stručnjaci ovu taktiku nazivaju infiltracijom. Primenjuje se na više mesta duž fronta, a ruska propaganda poslednjih meseci tvrdi da je uspešna i da donosi teritorijalne dobitke.

- Današnja linija fronta više nije jasno definisana. Nema neprekidnih odbrambenih pojaseva, već veliki razmaci. Bojište je zona sastavljena od pojedinačnih utvrđenja i vatrenih položaja, često u kućama. Najvažnije više nije vatrena, već vizuelna kontrola - objašnjava Matvejev.