Slušaj vest

Najmanje osmoro ljudi je poginulo, a 45 povređeno kada se u ponedeljak rano ujutru voz sudario sa dvospratnim autobusom severozapadno od Meksiko Sitija, saopštile su vlasti.

Do nesreće je došlo u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksikoobjavila je na mreži "Iks" da ekipe i dalje rade na mestu nesreće u industrijskoj zoni, gde se nalaze veliki magacini i fabrike.

Autobus udaren po sredini

Vlasti nisu odmah dale detalje o tome kako je do nesreće došlo, ali nekoliko snimaka koji kruže na društvenim mrežama pokazuju autobus u saobraćajnoj gužvi kako se polako kreće preko pruge, kada iznenada, u kadar uleće voz i udara u autobus po sredini. Zbog inercije, voz je gurao autobus niz prugu dok nije nestao iz kadra.

Nedostatak signalizacije na prelazu

Na mestu nesreće nije bilo vidljivih rampi niti drugih signala. Neposredno pre sudara, mogla su se videti vozila kako prelaze preko pruge dok je saobraćaj tekao.

Posledice sudara

Na drugom snimku vidi se autobus kako stoji raznet pored pruge, bez krova, dok se ljudi pomeraju na njegovom gornjem spratu, u trenutku kada voz usporava i zaustavlja se.

(Kurir.rs/AP/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNAJPOZNATIJA ŽENA PLAĆENIH UBICA ZAVRŠILA RASKOMADANA U KUTIJI PIVA! Strašna sudbina lepotice, radila za narkokartel a prepoznali je PO TETOVAŽI (UZNEMIRUJUĆE)
34.jpg
PlanetaAMERIKA I MEKSIKO STEŽU OBRUČ NA GRANICI: Saradnja dve vlade u jačanju bezbednosti i smanjenju krijumčarenja
ap-eric-gay.jpg
PlanetaTRAMP KREĆE U RAT PROTIV NARKO-KARTELA! Potpisao je tajnu uredbu, Pentagon se sprema, mogući su raketni napadi i vojne operacije!
trump musk03 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO! Potres od 5,65 stepeni Rihtera nedaleko kod obale
zemljotres.jpg