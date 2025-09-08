Slušaj vest

Najmanje osmoro ljudi je poginulo, a 45 povređeno kada se u ponedeljak rano ujutru voz sudario sa dvospratnim autobusom severozapadno od Meksiko Sitija, saopštile su vlasti.

Do nesreće je došlo u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksikoobjavila je na mreži "Iks" da ekipe i dalje rade na mestu nesreće u industrijskoj zoni, gde se nalaze veliki magacini i fabrike.

Autobus udaren po sredini

Vlasti nisu odmah dale detalje o tome kako je do nesreće došlo, ali nekoliko snimaka koji kruže na društvenim mrežama pokazuju autobus u saobraćajnoj gužvi kako se polako kreće preko pruge, kada iznenada, u kadar uleće voz i udara u autobus po sredini. Zbog inercije, voz je gurao autobus niz prugu dok nije nestao iz kadra.

Nedostatak signalizacije na prelazu

Na mestu nesreće nije bilo vidljivih rampi niti drugih signala. Neposredno pre sudara, mogla su se videti vozila kako prelaze preko pruge dok je saobraćaj tekao.

Posledice sudara