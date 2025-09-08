Slušaj vest

Nemačka državljanka, koju su portugalska i britanska policija istraživale pre sedam godina u okviru teorije o saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom, izrazila je šok zbog interesovanja policije za nju.

Istraga se odvijala neposredno pre nego što je Kristijan Brukner postao glavni osumnjičeni za nestanak trogodišnje Medlin Meken 2007. godine, piše Sky News.

Teorija prema kojoj se Medlin probudila, napustila apartman u Praja da Luzu i stradala u nesreći, pojavila se u portugalskim novinama Correio da Manha u junu.

U izveštaju identitet žene nije naveden, ali je sugerisano da je istraga obustavljena jer su nemačke vlasti odbile saradnju. Novinari Skaj njuza pronašli su pomenutu nemačku državljanku, koja tvrdi da nije ni znala da je pod sumnjom.

1/9 Vidi galeriju - Foto: Metropolitan Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printscreen/7news, Yui Mok / PA Images / Profimedia

Sećanja osumnjičene žene

U vreme nestanka radila je u restoranu blizu plaže u Praja da Luzu i vratila se kući nakon što je prijavljen nestanak devojčice. Njen tadašnji partner, Britanac, bio je kuvar u Ocean Clubu, gde su večerali Mekenovi sa prijateljima.

- Ne znam da li se uopšte dogodila nesreća, jer sam radila - rekla je.

- Došla sam kući u pola jedanaest, a moj dečko je već bio tamo.

Priseća se da je portugalska policija pretražila njihov stan, kao i mnoge druge domove u danima nakon nestanka. Tokom druge pretrage, kada su je tražili da isprazni zamrzivač, postala je besna i upitala policajca: "Mislite li da sam je isekla na komade i da ću je pojesti za večeru?"

1/6 Vidi galeriju Kristijan Brukner i Medlin Meken Foto: EPA, Profimedia, EPS/Youtube Printscreen, Profimedia

Kasniji kontakt sa nemačkom policijom

Više od deset godina kasnije kontaktirala ju je nemačka policija, ali tvrdi da su je samo pitali da li poznaje Kristijana Bruknera i da li ga je videla u blizini apartmana porodice Meken.

- Želeli su da znaju da li sam ikada videla tog nemačkog tipa u kraju gde sam dugo živela. Drugi ljudi su očigledno videli njegov kombi, ali ja ga nikada nisam videla - izjavila je.

Dodala je da ju je nemački policijski komesar više puta zvao tokom više od godinu dana i tražio SIM karticu telefona koji je koristila u Portugalu, što bi moglo da ukaže da je istraga bila šira od pukog prikupljanja informacija o Brukneru.

Kristijan Brukner ostaje glavni osumnjičeni

Na medijske upite o saobraćajnoj nesreći odgovorila je: "Mislite li da sam je pregazila? U to vreme nisam ni imala automobil."

Teorija o nesreći delimično se zasnivala na činjenici da su roditelji rekli kako se Medlin noć pre nestanka probudila plačući, a narednog dana ih pitala gde su bili. Pretpostavljalo se da ih je možda krenula tražiti.

Medlin Meken Foto: Teri Blythe / Metropolitan Polic / Ferrari / Profimedia

Međutim, njena majka Kejt tu mogućnost je odbacila: "Da biste poverovali da je Medlin mogla sama izaći, morali biste prihvatiti da je otvorila više vrata, pomerila zavese, zatvorila ih, prošla sigurnosnu ogradu i pažljivo zatvorila sve za sobom. Koje trogodišnje dete poznajete da bi to učinilo?"

Policija je, čini se, napustila ovu teoriju kada je slučaj protiv Bruknera ojačao. On bi sledeće nedelje trebalo da bude pušten iz nemačkog zatvora nakon odsluženja kazne za silovanje starije žene u Praia da Luzu 2005. godine, uz upozorenje da se ne vraća u Portugal.

"Vrlo opasan čovek"

Ken Ralfs, koji je poznavao Bruknera u vreme nestanka, izjavio je: "Mislim da je opasan za društvo. Zbog njega će se mnoga deca i žene ponovo osećati ranjivo. On je štetno čudovište."

Medlin Meken Foto: TERI BLYTHE / AFP / Profimedia

Ralfs tvrdi da je nedelju dana pre nestanka Medlin bio umešan s Bruknerom u plan otmice deteta radi prodaje paru bez dece.

Nemački tužilac Hans Kristijan Volters deli to mišljenje. Prema njegovim rečima, psihijatar je ocenio da je Brukner opasan i da bi mogao ponovo da počini slične zločine, posebno seksualne delikte.

Život pod senkom slučaja Madelajn

- Smatramo ga vrlo opasnim i i dalje verujemo da postoji rizik od ponavljanja krivičnih dela - rekao je Volters.

- Za nas je on i dalje jedini osumnjičeni u slučaju. Pretpostavljamo da je odgovoran za njen nestanak i smrt.

Portugalski advokat Serafim Vieira, koji je zastupao Bruknera 2006. godine, smatra da će on zauvek biti vezan za ovaj slučaj.