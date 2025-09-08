Slušaj vest

Jelisejska palata potvrdila je da će predsednik Emanuel Makronimenovati novog premijera "u narednim danima". To će biti naslednik Fransoa Bajrua, nakon što je više od 350 poslanika izglasalo nepoverenje njemu i vladi Francuske.

Bajru smenjen posle samo devet meseci

Fransoa Bajru smenjen je tokom glasanja o nepoverenju nakon samo devet meseci na funkciji, čime je srušena njegova manjinska vlada i Francuska gurnuta u novu političku krizu. Bajru (74) predaće ostavku Makronu, svom dugogodišnjem savezniku sa centra, u utorak ujutru, piše Gardijan.

Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Treći premijer za godinu dana

Makron se sada suočava s izazovom da imenuje svog trećeg premijera za godinu dana, i petog od početka drugog mandata 2022. godine. Njegov kabinet saopštio je da će odluka biti doneta "u narednim danima".

Poraz u parlamentu

Bajru je srušen nakon što je 364 poslanika glasalo protiv vlade, dok je samo 194 izrazilo poverenje. Sam Bajru je raspisao glasanje kao poslednji pokušaj da obezbedi podršku parlamenta za mere štednje radi smanjenja javnog duga.

Francuski premijer Fransoa Bajru u parlamentu Foto: EPA Teresa Suarez, EPA Christophe Petit Tesson

Politički zastoj

Makron, kao šef države zadužen za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, direktno imenuje premijera za vođenje domaćih poslova. Međutim, od prošlogodišnjih izbora nijedna stranka nema apsolutnu većinu u Nacionalnoj skupštini, što stvara politički zastoj i nesuglasice oko budžeta. Zbog toga nije izvesno da bi i novi premijer mogao da opstane.

Protesti i štrajkovi

Francuska se suočava sa protestima koji će biti održani u sredu, a koji su organizovani putem interneta od strane pokreta "Blokirajmo sve", što će dovesti do zatvaranja puteva, škola i firmi. Posle toga sledi i štrajk u javnom sektoru.

Budžet kao prioritet

Za Makrona je sada prioritet da imenuje premijera koji će biti sposoban da progura budžet za 2026. godinu.

(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)

shutterstock_2142921871.jpg
x01 EPA Christophe Petit Tesson.jpg
xxxx02-epa-christophe-petit-tesson.jpg
francuska.jpg