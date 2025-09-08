Slušaj vest

Jedan terminal na aerodromu Hitrouu Londonuhitno je evakuisan. Vatrogasci su odmah reagovali i izašli na teren zbog "mogućeg  incidenta sa opasnim materijama".

Evakuacija na aerodromu Hitrou u Londonu Foto: Printskrin X

- Vatrogasci reaguju na mogući incident sa opasnim materijama na aerodromu Hitrou. Specijalizovane ekipe poslate su da procene situaciju, a Terminal 4 je evakuisan iz predostrožnosti dok vatrogasci rade na terenu. Prvi poziv primljen je u 17:01 sati, a ekipe iz Felthema, Hitroa, Vemblija i okolnih stanica upućene su na lice mesta - rekao je portparol londonske vatrogasne brigade.

Portparol aerodroma upozorio je putnike da ne idu ka Terminalu 4.

- Kolege pomažu putnicima na licu mesta. Daćemo više informacija čim budemo mogli. Svi ostali terminali rade normalno.

(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPRE 15 GODINA VULKAN JE PARALISAO VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ U EVROPI: Pojavio se CRNI LABUD i stavio katanac na nebo! Može li se nešto slično ponoviti? (VIDEO)
Vulkan Spur na Aljasci, ilustracija
Planeta"ŠTA ČEKAŠ, STARMERE?": Medvedev provocira britanskog premijera: Jedva čekam da Rusiju optuže za požar na Hitrou
2025-03-21 07_09_56-(1) GeoTechWar on X_ _A fire at Hayes substation, caused a major power outage, c.jpg
PlanetaŠTA SE DEŠAVA U LONDONU? "Tajms" tvrdi: Na Hitrou stigla antiteroristička jedinica posle izbijanja stravičnog požara! Aerodrom bio meta napada? (FOTO/VIDEO)
poli.jpg
PlanetaPOŽAR KOD NAJVEĆEG EVROPSKOG AERODROMA IZAZVAO HAOS! Prvi snimci, zatvoren londonski Hitrou, evakuacija ljudi iz obližnjih naselja (VIDEO)
collage1.jpg