Jedan terminal na aerodromu Hitrou u Londonu hitno je evakuisan . Vatrogasci su odmah reagovali i izašli na teren zbog "mogućeg incidenta sa opasnim materijama".

- Vatrogasci reaguju na mogući incident sa opasnim materijama na aerodromu Hitrou. Specijalizovane ekipe poslate su da procene situaciju, a Terminal 4 je evakuisan iz predostrožnosti dok vatrogasci rade na terenu. Prvi poziv primljen je u 17:01 sati, a ekipe iz Felthema, Hitroa, Vemblija i okolnih stanica upućene su na lice mesta - rekao je portparol londonske vatrogasne brigade.