UZBUNA U LONDONU! Hitna evakuacija na aerodromu Hitrou! (FOTO)
Jedan terminal na aerodromu Hitrouu Londonuhitno je evakuisan. Vatrogasci su odmah reagovali i izašli na teren zbog "mogućeg incidenta sa opasnim materijama".
- Vatrogasci reaguju na mogući incident sa opasnim materijama na aerodromu Hitrou. Specijalizovane ekipe poslate su da procene situaciju, a Terminal 4 je evakuisan iz predostrožnosti dok vatrogasci rade na terenu. Prvi poziv primljen je u 17:01 sati, a ekipe iz Felthema, Hitroa, Vemblija i okolnih stanica upućene su na lice mesta - rekao je portparol londonske vatrogasne brigade.
Portparol aerodroma upozorio je putnike da ne idu ka Terminalu 4.
- Kolege pomažu putnicima na licu mesta. Daćemo više informacija čim budemo mogli. Svi ostali terminali rade normalno.
(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)