Izraelje naredio stanovnicima grada Gaze da se odmah evakuišu nakon upozorenja da će pojačati vazdušne udare i kopnene operacije u Pojasu Gaze u okviru "moćnog uragana", ukoliko Hamasne oslobodi poslednje taoce i ne položi oružje, piše Al Arabija.

Izraelska vojska saopštila je u ponedeljak da je reč o "poslednjem upozorenju" militantnoj grupi i da će Gaza biti uništena ako Hamas ne oslobodi 48 talaca otetih u napadima 2023. godine. Stanovnici Gaze prijavili su nove vazdušne udare i eksplozije na ulicama.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je: "Stanovnici Gaze, upozoreni ste, napustite grad!“ Dodao je da je Izrael prerthodnih dana srušio 50 "terorističkih tornjeva" uoči kopnene operacije.

Ministar odbrane Izrael Kac napisao je na mreži "Iks" sledeće: "Moćni uragan pogodiće nebo Gaze i krovovi terorističkih tornjeva će se zaljuljati."

Bombardovan stambeni blok, Hamas razmatra američki predlog

Izrael je bombardovao 12-spratnicu u centru Gaze u kojoj su bile smeštene raseljene porodice, samo tri sata nakon što je vojska naredila evakuaciju zgrade i okolnih šatora.

Vojska je navela da su Hamasovi borci koristili zgradu za postavljanje eksploziva i planiranje napada.

U isto vreme, Hamas je razmatrao najnoviji američki predlog o prekidu vatre, koji predviđa oslobađanje svih 48 talaca prvog dana primirja. Donald Tramp je upozorio da je to "poslednja šansa" za Hamas.

Nastavak ofanzive i nove žrtve

Izrael je prošlog meseca pokrenuo veliku ofanzivu na Gazu, gde stotine hiljada ljudi žive u ruševinama.

U ponedeljak je izraelska vojska saopštila da su četvorica njihovih vojnika poginula na severu pojasa, dok je najmanje 40 Palestinaca stradalo tokom dana, među njima i novinar Osama Balouša.

Palestinske vlasti tvrde da je do sada poginulo skoro 250 novinara, što ovaj rat čini najsmrtonosnijim za medije u novijoj istoriji. Izrael odbacuje optužbe da namerno gađa novinare.

Humanitarna katastrofa

U ratu je do sada poginulo više od 64.000 Palestinaca, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Još šest osoba, uključujući dvoje dece, umrlo je od gladi i neuhranjenosti u poslednja 24 sata, čime je broj takvih smrti porastao na najmanje 393, uglavnom u poslednja dva meseca.

Izrael kontroliše sve isporuke humanitarne pomoći u Pojas Gaze i tvrdi da su "izveštaji o gladi preuveličani".

Bez dogovora o kraju rata