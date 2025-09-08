Slušaj vest

Kako prenosi ukrajinski portal Kijev independent, glavne vesti sa ukrajinskog ratišta za 8. septembar su da je Ukrajina povratila još jedno selo u Donjeckoj oblasti.

Tu su i informacije o tome da je u dve eksplozije u Rusiji pogođena vojna jedinica optužena za ratne zločine, da je Rusija pokušala veliku ofanzivu u Zaporožju, ali da ju je ukrajinska vojska sprečila, kao i to da ruske snage ponovo ciljaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Ukrajina oslobodila Zarične u Donjeckoj oblasti

Ukrajinska vojska saopštila je 8. septembra da su njihove snage oslobodile selo Zarične u Donjeckoj oblasti i podigle nacionalnu zastavu.

Selo se nalazi blizu administrativne granice sa Luganskom oblasti i ima strateški značaj jer se iz njega kontrolišu ključne transportne rute između Slovjanska i Limana.

Operaciju je izveo 425. jurišni puk "Skala", koji je ranije ovog meseca oslobodio i sela Novoekonomične i Udačne, zapadno od Pokrovska.

Eksplozije u Habarovsku - pogođena ruska vojna jedinica

Dve eksplozije odjeknule su u ruskom gradu Habarovsku, a pogođena je jedinica optužena za ratne zločine u Kijevskoj oblasti 2022. godine, saopštio je izvor iz ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR).

Prema podacima, eksplozivne naprave su detonirale na parkingu tačno u trenutku smene, usmrtivši i ranivši pripadnike Jedinice 6912 Nacionalne garde Rusije. Ova jedinica bila je uključena u borbe kod Buče i Irpina.

Ukrajina osujetila rusku ofanzivu u Zaporožju

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, izjavio je da su ruske trupe planirale veliku ofanzivu u pravcu Zaporožja, ali da su ukrajinske snage to sprečile.

Rusija trenutno kontroliše oko 70% Zaporoške oblasti, ali grad Zaporožje ostaje pod ukrajinskom kontrolom. Posle neuspele ofanzive, Rusija je premeštala marince u Donjecku oblast, fokusirajući se na pravce Liman, Dobropilja i Pokrovsk.

Rusija ponovo gađa energetsku infrastrukturu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija ponovo usmerava napade na ukrajinski energetski sistem, posebno termoelektrane i kritičnu infrastrukturu, pripremajući teren za zimu.

Tokom velikog napada 8. septembra pogođene su termoelektrane u Kijevskoj oblasti. Zelenski je naglasio da su prioriteti Ukrajine zaštita infrastrukture i jačanje PVO sistema.

