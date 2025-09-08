UKRAJINSKA VOJSKA OSLOBODILA KLJUČNO MESTO! Sprečena ruska ofanziva u Zaporožju! Pogođena "Jedinica 6912" Rosgvardije! (FOTO/VIDEO)
Kako prenosi ukrajinski portal Kijev independent, glavne vesti sa ukrajinskog ratišta za 8. septembar su da je Ukrajina povratila još jedno selo u Donjeckoj oblasti.
Tu su i informacije o tome da je u dve eksplozije u Rusiji pogođena vojna jedinica optužena za ratne zločine, da je Rusija pokušala veliku ofanzivu u Zaporožju, ali da ju je ukrajinska vojska sprečila, kao i to da ruske snage ponovo ciljaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Ukrajina oslobodila Zarične u Donjeckoj oblasti
Ukrajinska vojska saopštila je 8. septembra da su njihove snage oslobodile selo Zarične u Donjeckoj oblasti i podigle nacionalnu zastavu.
Selo se nalazi blizu administrativne granice sa Luganskom oblasti i ima strateški značaj jer se iz njega kontrolišu ključne transportne rute između Slovjanska i Limana.
Operaciju je izveo 425. jurišni puk "Skala", koji je ranije ovog meseca oslobodio i sela Novoekonomične i Udačne, zapadno od Pokrovska.
Eksplozije u Habarovsku - pogođena ruska vojna jedinica
Dve eksplozije odjeknule su u ruskom gradu Habarovsku, a pogođena je jedinica optužena za ratne zločine u Kijevskoj oblasti 2022. godine, saopštio je izvor iz ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR).
Prema podacima, eksplozivne naprave su detonirale na parkingu tačno u trenutku smene, usmrtivši i ranivši pripadnike Jedinice 6912 Nacionalne garde Rusije. Ova jedinica bila je uključena u borbe kod Buče i Irpina.
Ukrajina osujetila rusku ofanzivu u Zaporožju
Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, izjavio je da su ruske trupe planirale veliku ofanzivu u pravcu Zaporožja, ali da su ukrajinske snage to sprečile.
Rusija trenutno kontroliše oko 70% Zaporoške oblasti, ali grad Zaporožje ostaje pod ukrajinskom kontrolom. Posle neuspele ofanzive, Rusija je premeštala marince u Donjecku oblast, fokusirajući se na pravce Liman, Dobropilja i Pokrovsk.
Rusija ponovo gađa energetsku infrastrukturu
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija ponovo usmerava napade na ukrajinski energetski sistem, posebno termoelektrane i kritičnu infrastrukturu, pripremajući teren za zimu.
Tokom velikog napada 8. septembra pogođene su termoelektrane u Kijevskoj oblasti. Zelenski je naglasio da su prioriteti Ukrajine zaštita infrastrukture i jačanje PVO sistema.
Tokom prethodnih godina, posle masovnih napada, dolazilo je do planiranih isključenja struje koja su u nekim regionima trajala i po osam sati. Energetske kompanije već upozoravaju da bi slični scenariji mogli da se ponove ove jeseni i zime.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)