Vladajuća Laburistička stranka Norveške na putu je da tesno pobedi na današnjim nacionalnim izborima, koje su obeležile zabrinutosti zbog rastućih troškova života i ratova u Ukrajini i Gazi, pokazuju podaci lokalnih televizija.

Ako zvanični rezultati potvrde rane projekcije, premijer Jonas Gahr Store (65) nastaviće da vodi manjinsku vladu, oslanjajući se u velikoj meri na manje stranke za izglasavanje ključnih zakona, poput budžeta.

Glavni izazovi pred Storeom

Kako bi obezbedio njihovu podršku, Store će se verovatno suočiti sa teškim raspravama o merama kao što su povećanje poreza za bogate, buduća naftna istraživanja i povlačenje ulaganja norveškog državnog fonda od 2 biliona dolara iz izraelskih kompanija.

Desničarske stranke gube tlo pod nogama

Projekcije televizija NRK i TV2, kao i dnevnog lista VG, pokazuju da bi Storeov blok Laburističke stranke i drugih manjih partija mogao osvojiti 87 mandata – više od 85 potrebnih za manjinsku vladu.

Desničarske stranke, predvođene antiimigrantskom Strankom napretka i Konzervativcima bivše premijerke Erne Solberg (64), očekivano su osvojile 82 mandata.

Uticaj rata u Ukrajini i Rusije

Zabrinutost birača zbog situacije u Ukrajini i Rusije, koja deli granicu sa Norveškom na Arktiku, ojačala je levicu poslednjih meseci, naročito nakon što se bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg (66) pridružio Storeovoj vladi.

