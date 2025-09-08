Planeta
JAK ZEMLJOTRES U GRČKOJ! Potres se osetio i u Atini, evo gde je bio epicentar
Slušaj vest
Jak zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je Grčku!
Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji, a dubina, prema podacima Atinskog geodinamičkog instituta, bila je 2,3 km.
Zemljotres je bio veoma jak i osetio se u Atini.
Kako građani pišu na društvenim mrežama, potres je trajao nekoliko sekundi.
- U Atini, posle nekoliko kratkih trzaja, hotel se zaljuljao oko 5 sekundi. Zatim se zaustavio uz tutnjavu
- Prilično jako i sa bukom u severoistočnom delu Atine! Više od 3 sekunde
- Veoma jako, trajalo je večnost. Psi i dalje laju
- U Atini blizu Akropolja. Žena je skočila iz kreveta, treslo se oko 3 sekunde.
Kurir.rs/ERT
1 · Reaguj
Komentariši