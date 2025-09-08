Slušaj vest

Jak zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je Grčku!

Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji, a dubina, prema podacima Atinskog geodinamičkog instituta, bila je 2,3 km.

Zemljotres je bio veoma jak i osetio se u Atini.

Kako građani pišu na društvenim mrežama, potres je trajao nekoliko sekundi. 

- U Atini, posle nekoliko kratkih trzaja, hotel se zaljuljao oko 5 sekundi. Zatim se zaustavio uz tutnjavu

- Prilično jako i sa bukom u severoistočnom delu Atine! Više od 3 sekunde

- Veoma jako, trajalo je večnost. Psi i dalje laju

- U Atini blizu Akropolja. Žena je skočila iz kreveta, treslo se oko 3 sekunde.

Kurir.rs/ERT

