Tuniske vlasti su negirale tvrdnje da je dronom napadnut jedan od brodova koji su išli ka Pojasu Gaze, sa humanitarnom pomoći i propalestinskim aktivistima na njemu, uključujući Gretu Tunberg.

BBC prenosi da su organizatori Globalne sumud flotile (GSF) saopštili da je brod, koji plovi pod portugalskom zastavom, pogođen dronom dok je bio usidren kod luke Sidi Bu Said u Tunisu.

- Svih šest putnika i članova posade su bezbedni - navedeno je iz GSF.

Portparol tuniske Nacionalne garde rekao je za AFP da "nije otkriven dron" i da je istraga u toku.

Flotila humanitarne pomoći isplovila je iz Barselone prošle nedelje i stigla u Tunis u nedelju.

GSF je saopštio da je njihov "porodični brod" pogođen u tuniskim vodama i da je požar oštetio glavnu palubu.

"Zapaljiva naprava" izazvala požar"

U seriji video snimaka objavljenih na njihovom Instagramu, portparol GSF je rekao da je "zapaljiva naprava" izazvala požar na brodu, koji je posada uspela da ugasi.

Rojters prenosi da je portparol Nacionalne garde Tunisa rekao za radio Mozaik FM da izveštaji o napadu dronom na flotilu "nisu zasnovani na istini".

On je dodao je da je inicijalna inspekcija pokazala da je eksplozija nastala unutar plovila.

Frančeska Albaneze, specijalni izvestilac Saveta UN za ljudska prava koja živi u Tunisu, a pojavila se i na video snimcima koje je objavila Nacionalna garda, rekla je da ako bude potvrde da je u pitanju napad, to bi bio "napad i agresija na Tunis i tuniski suverenitet".

U objavi na društvenoj mreži X ona je navela je da je u luci Sidi Bu Said i da "pokušava da utvrdi činjenice sa lokalnim vlastima".

Albaneze je bila istaknuti kritičar izraelske vojne ofanzive u Pojasu Gaze i meta sankcija koje su SAD uvele u julu, što je bila odluka koju je pozdravio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, nazvavši ih "čvrstom merom protiv lažne kampanje blaćenja" Izraela.

Organizatori flotile su rekli da je cilj njihove misije da "prekinu izraelsku ilegalnu opsadu Pojasa Gaze", ali su se već suočili sa nizom neuspeha.

Izraelske vlasti u junu deportovale Gretu

U junu su izraelske snage ušle na brod koji je prevozio humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i pritvorile 12 aktivista na njemu, uključujući švedsku aktivistkinju Tunberg.

Izraelske vlasti su ispratile aktiviste do luke Ašdod pre nego što su ih deportovale iz zemlje.

BBC navodi da su izraelske vlasti pokušaje transporta pomoći za Pojas Gaze okarakterisale kao reklamne trikove koji nisu pružili pravu humanitarnu pomoć.

Takođe je bilo i prethodnih navoda o napadima dronova na brodove sa pomoći koji su išli ka Pojasu Gaze.

GSF je tvrdio je da je njihov brod "Savest" pogođen dronom u maju kod obale Malte.

BBC je dobio snimak poziva u pomoć sa broda flotile, koji je snimio član posade na obližnjem tankeru za naftu.

Čuje se kapetan broda flotile kako izveštava o napadu drona i požaru na brodu.

Malteška vlada je saopštila da su svi na brodu "bezbedni" i da je požar na brodu "stavljen pod kontrolu tokom noći".