Poštovani predsedniče Lula,

Drage kolege,

Danas, kada se lideri zemalja BRIKS-a okupljaju na onlajn samitu da bi dubinski razmenili mišljenja o trenutnim međunarodnim pitanjima i zajedničkim interesima, ovaj događaj ima veliki značaj.

Trenutno, svet se suočava sa ubrzanim promenama kakve nisu viđene u poslednjih sto godina, dok hegemonizam, unilateralizam i protekcionizam dobijaju na snazi. Pojedine zemlje sukcesivno pokreću trgovinske ratove i carinske sukobe, ozbiljno ugrožavajući svetsku ekonomiju i narušavajući međunarodna trgovinska pravila. U ovom ključnom trenutku, zemlje BRIKS-a, kao prva linija Globalnog juga, moraju istrajati u promovisanju duha BRIKS-a, otvorenosti, inkluzivnosti i saradnje od koje svi dobijaju, zajedno braneći multilateralizam, štiteći multilateralni trgovinski sistem, unapređujući „saradnju velikog BRIKS-a“ i radeći zajedno na izgradnji zajednice zajedničke sudbine čovečanstva.

Predlažem tri sugestije.

Prvo, istrajati na multilateralizmu i braniti međunarodnu pravdu i pravičnost. Istorija nam pokazuje da su multilateralizam želja ljudi i opšti trend, kao i važan oslonac za svetski mir i razvoj. Predložio sam inicijativu za globalno upravljanje kako bih podstakao zemlje da zajedno deluju i izgrade pravičniji i razumniji sistem globalnog upravljanja. Moramo se držati principa zajedničkog savetovanja, izgradnje i deljenja, očuvati međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama u njegovom središtu i međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu, učvršćujući temelje multilateralizma. Istovremeno, treba aktivno unapređivati demokratizaciju međunarodnih odnosa, povećavajući predstavljenost i glas Globalnog juga. Reformom i usavršavanjem sistema globalnog upravljanja možemo u potpunosti mobilisati resurse svih strana kako bismo bolje odgovorili na zajedničke izazove čovečanstva.

Drugo, istrajati na otvorenosti i saradnji od koje svi dobijaju, štiteći međunarodni trgovinski poredak. Ekonomska globalizacija je nezaustavljiv istorijski tok. Razvoj zemalja zavisi od međunarodnog okruženja otvorene saradnje, i niko se ne može povući u samoizolaciju. Bez obzira na promene u međunarodnoj situaciji, moramo čvrsto težiti izgradnji otvorene svetske ekonomije, deleći prilike i postižući dobitke kroz saradnju. Moramo očuvati multilateralni trgovinski sistem sa Svetskom trgovinskom organizacijom u njegovom središtu i suprotstaviti se svim oblicima protekcionizma. Treba zagovarati inkluzivnu ekonomsku globalizaciju koja stavlja razvoj u centar međunarodnog plana, omogućavajući zemljama Globalnog juga da pravično učestvuju u međunarodnoj saradnji i dele plodove razvoja.

Treće, istrajati na ujedinjenoj saradnji, okupljajući snagu za zajednički razvoj. Kako kaže poslovica, „gvožđe se kuje dok je vruće“. Ako dobro obavimo svoje poslove, bićemo bolje opremljeni da se suočimo sa spoljnim izazovima. Zemlje BRIKS-a čine gotovo polovinu svetske populacije, njihov ekonomski obim čini oko 30 odsto svetskog, a trgovinski obim petinu svetskog, čineći „veliki rudnik bogatstva“, „veliku fabriku“ i „veliko tržište“. Što je saradnja zemalja BRIKS-a bliža, to će biti veća naša sigurnost, više načina i bolji rezultati u suočavanju sa spoljnim rizicima i izazovima.

Kina je spremna da zajedno sa drugim zemljama BRIKS-a sprovodi Globalnu razvojnu inicijativu i unapređuje visokokvalitetnu izgradnju „Pojasa i puta“. Moramo iskoristiti svoje prednosti, produbiti praktičnu saradnju i stvoriti više rezultata u oblastima trgovine, finansija i tehnologije, čineći temelje „saradnje velikog BRIKS-a“ čvršćim, njenu dinamiku snažnijom i njen uticaj većim, donoseći više koristi narodima svih zemalja.

Drage kolege!

Olujni vetar otkriva snagu trave, a plamen pokazuje pravo zlato. Sve dok preuzimamo odgovornost i pomažemo jedni drugima, brod BRIKS-a sigurno će izdržati iskušenja međunarodnih promena i uvek ploviti stabilno i daleko.

Hvala svima.