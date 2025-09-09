Slušaj vest

Fajnenšel tajms (FT) je objavio da su SAD obavestile evropske zemlje da se povlače iz zajedničkih aktivnosti u borbi protiv dezinformacija koje dolaze iz Rusije, Kine i Irana.

U tekstu koji prenosi Ukrajinska pravda se navodi da su evropske zemlje prošle nedelje dobile obaveštenje od Stejt departmenta u kojem se navodi da SAD prekidaju primenu memoranduma o razumevanju potpisanih 2024. godine za vreme bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, koji je nedavno imao operaciju uklanjanja kancerogenih ćelija sa kože.

Ovi sporazumi su imali za cilj da stvore jedinstveni pristup identifikovanju i otkrivanju štetnih informacija koje dolaze iz Rusije, Kine i Irana.

Memorandumi su bili deo inicijative koju je predvodio Centar za globalno angažovanje (GEC), agencija Stejt departmenta zadužena za suzbijanje dezinformacija koje šire američki protivnici i terorističke organizacije u inostranstvu.

Džejms Rubin, koji je na čelu tog centra do decembra prošle godine, opisao je potez nove administracije predsednika Donalda Trampa kao "jednostrani čin razoružanja" u informacionom ratu protiv Rusije i Kine.

- Ratovanje informacijama je realnost našeg vremena, a veštačka inteligencija će samo umnožiti rizike od toga - ocenio je Rubin.

On je za FT naveo da su 22 zemlje u Evropi i Africi potpisale sporazume sa SAD tokom prošle godine.

To je bio deo programa Bajdenove administracije za suprotstavljanje manipulacijama koje dolaze iz stranih država, a za cilj je imao izgradnju zajedničkog razumevanja u vezi sa tim pretnjama i saradnju sa partnerskim zemljama na koordinisanom odgovoru.

