SNIMCI SINOĆNJEG JAKOG ZEMLJOTRESA U GRČKOJ! U Atini ljudi skakali iz kreveta, a ovako su reagovali gosti u televizijskim emisijama tokom potresa (FOTO, VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci načinjeni tokom sinoćnjeg jakog zemljotresa koji je pogodio Grčku.
Jedan od klipova prikazuje kameru na području Atine koja se snažno trese, a tu su i snimci emisija na grčkim kanalima koje su išle uživo tokom potresa.
Epicentar zemljotresa jačine 5,2 stepena Rihterove skale bio je u oblasti Nea Stiri na Eviji.
Prema podacima Atinskog geodinamičkog instituta registrovan je na dubini od 2,3 kilometara.
Zemljotres je bio veoma jak i osetio se u prestonici Grčke.
Prema postovima objvaljenim na društvenim mrežama, potres je trajao nekoliko sekundi.
- U Atini, posle nekoliko kratkih trzaja, hotel se zaljuljao oko pet sekundi. Zatim se zaustavio uz tutnjavu - bio je jedan od komentara.
Drugi korisnik društvenih mreža je naveo da je bilo "prilično jako i bučno u severoistočnom delu Atine" i da je trajalo "više od tri sekunde".
- Veoma jako, trajalo je večnost. Psi i dalje laju - glasio je treći post.
Tu je bila i objava korisnika iz Atine blizu Akropolja koji je naveo da mu je "žena skočila iz kreveta".
