Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci načinjeni tokom sinoćnjeg jakog zemljotresa koji je pogodio Grčku.

Jedan od klipova prikazuje kameru na području Atine koja se snažno trese, a tu su i snimci emisija na grčkim kanalima koje su išle uživo tokom potresa.

Epicentar zemljotresa jačine 5,2 stepena Rihterove skale bio je u oblasti Nea Stiri na Eviji.

1/4 Vidi galeriju Zemljotres od 5,2 Rihtera kod grčkog ostrva Evija osetio se i u Atini Foto: screenshot X

Prema podacima Atinskog geodinamičkog instituta registrovan je na dubini od 2,3 kilometara.

Zemljotres je bio veoma jak i osetio se u prestonici Grčke.

Prema postovima objvaljenim na društvenim mrežama, potres je trajao nekoliko sekundi.

- U Atini, posle nekoliko kratkih trzaja, hotel se zaljuljao oko pet sekundi. Zatim se zaustavio uz tutnjavu - bio je jedan od komentara.

Drugi korisnik društvenih mreža je naveo da je bilo "prilično jako i bučno u severoistočnom delu Atine" i da je trajalo "više od tri sekunde".

- Veoma jako, trajalo je večnost. Psi i dalje laju - glasio je treći post.

Tu je bila i objava korisnika iz Atine blizu Akropolja koji je naveo da mu je "žena skočila iz kreveta".