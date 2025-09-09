Slušaj vest

Ovo otkriće ukazuje na kontinuirano prisustvo zapadne tehnologije u oružju Moskve, uprkos godinama sankcija.

Napad 7. septembra bio je najveći vazdušni napad od početka invazije velikih razmera, a Rusija je lansirala 810 dronova tipa Šahed i 13 krstarećih i balističkih raketa na gradove širom Ukrajine.

Vlasjuk je rekao da bojeva glava Iskandera nije detonirala nakon što je pogodila zgradu kabineta, verovatno zbog oštećenja u letu, ali je gorivo rakete izazvalo požar.

1/6 Vidi galeriju Rusija pogodila zgradu vlade Ukrajine u Kijevu Foto: Telegram/ДСНС України

Prema rečima zvaničnika, slična raketa koju su pregledali ukrajinski stručnjaci sadržala je 35 komponenti proizvedenih u SAD, zajedno sa pojedinačnim delovima iz Japana, Velike Britanije i Švajcarske.

Pet komponenti je proizvedeno u Belorusiji, a 57 u Rusiji.

Među identifikovanim kompanijama bile su Texas Instruments, Analog Devices i Altera (SAD); College Electronics Ltd. (UK); Fujitsu (Japan); i Traco Power (Švajcarska). Navedene su i beloruski Integral i nekoliko ruskih firmi, uključujući Mikron i Angstrem.

„U poređenju sa raketama iz prethodnih godina, manje je komponenti iz Evrope i SAD, a više iz Rusije i Belorusije“, rekao je Vlasjuk, dodajući da je Kijev podelio nalaze sa međunarodnim partnerima radi praćenja sankcija.

Dok su zapadne zemlje zabranile izvoz mnogih komponenti dvostruke namene u Rusiju, Moskva se prilagodila sankcijama oslanjajući se na mreže šverca i druge šeme za dobijanje ograničene robe.

Vlasjuk je ranije napomenuo da većina stranih delova pronađenih u ruskom oružju koje se koristi na bojnom polju u Ukrajini potiče iz Kine.

Kabinet ministara, koji se nalazi u centralnom vladinom kvartu Kijeva, bio je jedno od sedam mesta pogođenih u prestonici te noći. Ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova rekla je da je zgrada pošteđena urušavanja samo zato što bojeva glava nije eksplodirala.

Iskander je ruski balistički raketni sistem kratkog dometa sa dometom do 500 kilometara (310 milja), dizajniran za precizne udare po vojnim i infrastrukturnim ciljevima. Može da manevriše usred leta kako bi izbegao protivvazdušnu odbranu.

Napad na Kijev 7. septembra

Zgrada je pogođena bojevom glavom od 450 kilograma koja nije eksplodirala tokom masovnog ruskog napada na prestonicu u subotu uveče.

U jednom od najvećih noćnih napada od početka rata, Rusija je lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo u nedelju.

Poginuli i ranjeni u Kijevu

U napadu su poginule jedna žena i beba u Kijevu, ranjeno je na desetine ljudi i izbio je požar u zgradi Kabineta ministara - prvom potvrđenom udaru na sedište ukrajinske vlade od početka rata.

U okrugu Svjatošin delimično je uništena devetospratnica, između 4. i 8. sprata, pri čemu su poginuli majka i njeno dete, a 18 osoba je ranjeno. Još jedna šesnaestospratnica, dva stambena bloka, automobili i magacini takođe su izgoreli posle udara krhotina.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su spasioci i lekari radili celu noć.

- Među mrtvima su majka i njena beba. Ovo je cena ruskog terora - rekao je Kličko.

Udar na zgradu vlade

Delovi fronova i raketa pogodili su i zgradu Vlade Ukrajine u okrugu Pečersk, zapalivši gornje spratove. Neposredno pred zoru, novinar Kijev posta čuo je karakterističan zvuk projektila iznad centra prestonice, a zatim snažnu eksploziju.

Ubrzo potom, kako je sunce izlazilo, gusti crni dim uzdizao se iz pravca Vrhovne rade i Kabineta ministara, nedaleko od mesta gde obično boravi predsednik Volodimir Zelenski.

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je napad i nazvala ga prvim udarom na zgradu vlade tokom rata punog obima.

- Obnovićemo zgrade. Ali izgubljeni životi ne mogu se vratiti. Svet mora da reaguje ne samo rečima, već i delima. Ukrajini su potrebne nove sankcije protiv ruske nafte i gasa i više oružja da zaustavimo teror - rekla je ona.

Naneta velika šteta širom Ukrajine

Napada je bilo i van prestonice, u Odesi je troje ljudi povređeno, izbio je požar u soliteru, magacinu i sportskoj hali. U Dnjepru i Krivom Rogu četvoro povređenih nakon što su rakete i dronovi pogodili infrastrukturu, preduzeća i kuće.

Dejstvovala ukrajinska PVO

Ukrajinska vojska je presrela ili onesposobila 751 metu, uključujući 747 dronova tipa "Šahed" i četiri krstareće rakete Iskander-K. Ipak, rakete i dronovi pogodili su 37 lokacija širom zemlje, izazvavši požare i uništivši stambene i administrativne zgrade.

Apeli Ukrajine Zapadu