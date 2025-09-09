Slušaj vest

Aleksej Sinicin, generalni direktor komapnije proizvođača kalijumovih soli K-Potash Service, pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, postavši 19. ruski funkcioner koji je preminuo pod misterioznim okolnostima od početka rata u Ukrajini, preneo je "Moskow Times".

Serija sumnjivih smrti od 2022. godine

Od 2022. najmanje 19 visokih rukovodilaca i biznismena, uglavnom povezanih sa ruskim naftnim i gasnim gigantima, umrlo je pod sumnjivim okolnostima u Rusiji i inostranstvu.

Detalji o smrti Alekseja Sinicina

Sinicinovo telo pronađeno je obezglavljeno ispod mosta, a na njega je bila pričvršćena vučna sajla, javila je državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz organa reda.

Smrti drugih istaknutih biznismena

Prošlog meseca preminuli su i Dmitrij Osipov, predsednik upravnog odbora kompanije Uralkali, jednog od najvećih proizvođača kalijumovih soli u Rusiji, kao i Mihail Kenin, osnivač i većinski vlasnik vodeće građevinske kompanije Samolet.

Uzroci njihove smrti nisu objavljeni.

Sumnjive smrti i u državnim institucijama

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, niz smrti pod nejasnim ili neobičnim okolnostima zabeležen je ne samo u poslovnim krugovima, već i među predstavnicima organa bezbednosti i državnih struktura.

Smrt pripadnika FSB-a

Vladimir Feščenko, oficir kontraobaveštajne službe FSB-a, pronađen je mrtav u zgradi Ministarstva odbrane u Moskvi u januaru.

Njegova smrt ukazuje na rastuće unutrašnje tenzije u ruskim bezbednosnim i vojnim strukturama usred rata u Ukrajini.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

