Želeći da deci pruži nezaboravno iskustvo, dozvolio im je da sednu na pilotsko sedište...

Slušaj vest

Zloglasni let 593 Aeroflota putovao je sa međunarodnog aerodroma Šeremetjevo u Moskvi do aerodroma Kai Tak u Hong Kongu 23. marta 1994. godine - ali je zbog fatalne greške let se završio totalnom katastrofom.

U avionu je bilo 12 članova posade i 63 putnika, uključujući dvoje dece Jaroslava Kudrinskog, koji su bili na svom prvom međunarodnom putovanju. Na pola leta, najiskusniji pilot, kapetan Andrej Danilov napustio je kokpit da se odmori, ostavljajući Kudrinskog (39) i prvog oficira Igora Piskarjova (33) zadužene da upravljaju avionom.

Sa avionom na autopilotu i postavljenim kursom, Kudrinski je iskoristio priliku da svoje dvoje dece pozove u pilotsku kabinu u obilazak, dok je većina putnika spavala.

Kobna odluka

Želeći da im pruži nezaboravno iskustvo, dozvolio je svakom od njih da sedne na pilotsko sedište i da dodirnu komande kako bi se osećali kao da upravljaju avionom.

Jana (12) je bila prva i njen "let" je prošao bez ikakvih komplikacija. Njen otac je prilagodio putanju leta tako da je izgledalo kao da lagano okreće avion iako je autopilot i dalje držao sve pod kontrolom.

Pratio ju je Edgar, njen 16-godišnji brat. Još jednom, Kudrinski je lagano upravljao komandama kako bi svom sinu dao priliku da "vozi avion", ali u uzbuđenju, dečak je snažno gurnuo kontrole.

Bez znanja letačke posade, ovo je uzrokovalo da se autopilot aviona isključi. Upozorenje se pojavilo na pilotskoj kabini, ali je isključeno pre nego što su ga piloti primetili.

Shvativši šta je njegov sin uradio, Kudrinski se može čuti na snimku kako mu govori da ode.

Rekao je: "Edgare, beži. Idi pozadi, idi pozadi! Vidiš da smo u opasnosti, zar ne? Odlazi, odlazi Edgare! Odlazi, odlazi. Kažem ti da odeš!".

Foto: EPA / Sergei Ilnitsky

Pokušaj ispravke situacije

Avion se kretao pod opasno visokim nagibom od 90 stepeni, a na snimku se čuje i prvi oficir Piskarjov kako poziva Kudrinskog da da "punu snagu" motoru kako bi to ispravio.

Ali avion nije mogao da izdrži tako strmo skretanje i zastao je.

Dok su piloti u početku uspeli da to isprave i vrate avion u normalan ugao, neiskusni prvi oficir je slučajno ponovo zaustavio letelicu.

Tragedija u dva i po minuta

Avion je počeo da se okreće, ali uprkos naporima da se to ponovo ispravi, izgubili su preveliku visinu i strmoglavili se u planinski lanac Kuznjeck Alatau brzinom od 160 milja na sat.

Udar je odmah ubio sve u avionu.

Cela tragična i potpuno izbežna situacija odvila se u samo 2 i po minuta.