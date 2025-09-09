Slušaj vest

Fotografija američkog predsednika Donalda Trampa sa plavom tabletom u ustima na US Openuizazvala je lavinu spekulacija na društvenim mrežama, pišu strani mediji.

Neki su nagađali da je u pitanju lek poput aderola ilivijagre, dok drugi misle da je u pitanju bombona mint. Fotograf koji je uhvatio trenutak konzumacije nije mogao da potvrdi šta je ta supstanca, što je dodatno pojačalo misteriju i zabrinutost za Trampovo zdravlje.

Viralna slika podstakla niz spekulacija

Fotografija Donalda Trampa sa plavom tabletom u zubima brzo je postala viralna. Na mrežama su se pojavile razne teorije da li je reč o aderolu, vijagri ili mintu, piše Times of India.

Njegov potez podstakao je aktiviste i korisnike društvenih mreža da postave pitanje: "Koju pilulu danas Tramp uzima na US Openu?"

Fotografova izjava: "Tableta, to je sve što znam" Andres Kudacki, argentinski fotograf sa prebivalištem u , argentinski fotograf sa prebivalištem u Njujorku koji je uslikao ovu scenu, priznao je da nije siguran o čemu se radi. Na mreži "Iks" opisao je to neutralnim pojmom "tableta", jer reč može podjednako da znači i mint i lek. Ispričao je za list "Dejli bist" da nije video Trampa kako vadi tabletu iz ambalaže, jer je bio vrlo diskretan.

Zdravstveno stanje Trampa

Izostanak Donalda Trampa sa javnih nastupa na nekoliko dana izazvao je dodatne spekulacije, naročito jer je prethodno primećen sa modricama na ruci.

Bela kuća je potvrdila da mu je dijagnostikovana "hronična venska insuficijencija", što je čest zdravstveni problem kod osoba starijih od 70 godina. Tramp je komentarisao tračeve nazivajući ih "užasnim".