Slušaj vest

Osumnjičeni, 34-godišnji Dekarlos Braun mlađi, optužen je za ubistvo prvog stepena. Video koji je u petak objavio Tranzitni sistem područja Šarlota prikazuje je kako sedi u vozu kada je Braun mlađi ubada nožem u leđa i vrat. Video je postao viralan na društvenim mrežama, privukavši pažnju influensera, komentatora i političara.

Tramp se oglasio na Truth Social

Gradonačelnica Šarlota nazvala je ubistvo „tragičnim neuspehom sudova i sudija“. Obećala je da će rasporediti više policajaca u javnom prevozu. Američki predsednik Donald Tramp takođe je komentarisao slučaj.

„Video sam užasan snimak prelepe, mlade ukrajinske izbeglice koja je došla u Ameriku da pobegne od brutalnog rata u Ukrajini i nevino se vozila metroom u Šarlotu, Severna Karolina, gde ju je brutalno napao mentalno poremećeni ludak.

Počinilac je bio poznati kriminalac, koji je prethodno uhapšen i pušten BEZ KAUCIJE u januaru. Hapšen je 14 puta. Šta je, dođavola, radio vozeći se vozom i šetajući ulicama? Kriminalci poput ovog treba da budu ZATVORENI.

Krv ove nevine žene bukvalno se može videti kako kaplje sa ubičinog noža, a sada je njena krv na rukama demokrata koji odbijaju da loše ljude stave u zatvor, uključujući osramoćenog bivšeg guvernera i „budućeg senatora“ Roja Kupera.

Severnoj Karolini, i svakoj državi, potreban je ZAKON I RED, a samo republikanci će ga obezbediti! Osim toga, gde je negodovanje u mejnstrim medijima zbog ove strašne tragedije? GLASAJTE ZA MAJKLA VOTLIJA ZA AMERIČKI SENAT, OVO SE NEĆE PONOVITI“, napisao je Tramp na Truth Social.

Guverner najavljuje nove mere

U onlajn nekrologu, porodica je navela da je Zarucka pobegla od rata u Ukrajini sa majkom i braćom i sestrama 2022. godine i „brzo prihvatila svoj novi život u Sjedinjenim Državama“. Opisana je kao „darovita i strastvena umetnica“.

„Njeno odsustvo ostavlja duboku prazninu, ali njen duh će zauvek živeti u srcima onih koji su je voleli“, navodi se u nekrologu.

Irina Zarucka Foto: Gofundme

Guverner Severne Karoline Džoš Stajn rekao je da je „zapanjen“ video snimkom ubistva. „Potrebno nam je više policajaca na terenu da zaštiti ljude“, rekao je demokratski guverner.

Pozvao je državno zakonodavstvo da usvoji paket mera za sprovođenje zakona kako bi se „popunile praznine u državnim i lokalnim agencijama kako bismo mogli da zaustavimo strašne zločine i pozovemo nasilne kriminalce na odgovornost“.

Majka osumnjičenog: Napad je mogao biti sprečen

Republikanci i desničarski komentatori postavljali su pitanja o ulozi pravosudnog sistema u incidentu, uključujući i zašto je Braun pušten na slobodu uprkos svom opsežnom krivičnom dosijeu.

Dekarlos Braun Foto: Charlotte Police

Osuđen je za oružanu pljačku, krađu i provalu, prema zapisima koje je dobio CNN. Proveo je osam godina u zatvoru zbog oružane pljačke. Takođe pati od problema sa mentalnim zdravljem i beskućnik je, prema izveštajima medija.

Majka osumnjičenog, koja nije želela da bude imenovana, rekla je lokalnoj televizijskoj stanici WSOC-TV da veruje da je napad mogao biti sprečen.