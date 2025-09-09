Tradicionalno takmičenje pelivana, nauljenih rvača, održano je u bugarskom selu Černa 31. avgusta.
POGLEDAJTE KAKO SE RVU NAULJENI BUGARI! Jedan na jedan u BIVOLJOJ KOŽI dok se ulje sliva niz telo - ovako se čuva vekovna tradicija! (VIDEO)
Rvači, premazani uljem i obučeni u „kispet“, čakšire od bivolje kože, učestvovali su u tradicionalnim borbama koje potiču još iz osmanskog doba.
Učestvovalo je skoro sto takmičara sa Balkana, 85 iz Turske, a ostali iz Grčke, Severne Makedonije, Ukrajine i zemlje domaćina.
Sama tehnika slična je savremenom rvanju slobodnim stilom.
Mečevi koji traju 30 do 40 minuta u zavisnosti od kategorije takmičara mogu se produžiti za 10 do 15 minuta.
Tradicionalno takmičenje pelivana u Bugarskoj Foto: X/BBc
Pelivanstvo u Turskoj ima status nacionalnog sporta, a praktikuje se i danas i širom Balkana.
Turnir u Černi jedan je od mnogih koji čuva ovu tradiciju staru više vekova.
Kurir.rs/BBC na srpskom/D. P.
