Rvači, premazani uljem i obučeni u „kispet“, čakšire od bivolje kože, učestvovali su u tradicionalnim borbama koje potiču još iz osmanskog doba.

Učestvovalo je skoro sto takmičara sa Balkana, 85 iz Turske, a ostali iz Grčke, Severne Makedonije, Ukrajine i zemlje domaćina.

Sama tehnika slična je savremenom rvanju slobodnim stilom.

Mečevi koji traju 30 do 40 minuta u zavisnosti od kategorije takmičara mogu se produžiti za 10 do 15 minuta.

Tradicionalno takmičenje pelivana u Bugarskoj Foto: X/BBc

Pelivanstvo u Turskoj ima status nacionalnog sporta, a praktikuje se i danas i širom Balkana.

Turnir u Černi jedan je od mnogih koji čuva ovu tradiciju staru više vekova.

Kurir.rs/BBC na srpskom/D. P.

