Slušaj vest

Premijer Nepala podneo je ostavku u utorak posle nasilnih protesta izazvanih zabranom društvenih mreža i optužbama za korupciju u vlasti. Kadga Prasad Oli izjavio je da se odmah povlači sa funkcije, piše AP.

Kuće političkih lidera u plamenu

Demonstranti su zapalili kuće nekih od najviših političkih lidera Nepala u znak protesta protiv zabrane društvenih mreža, koja je ukinuta u utorak rano ujutru, dan posle smrtonosnih antivladinih nemira.

Lokalni izveštaji i snimci sa društvenih mreža prikazuju demonstrante kako napadaju rezidencijevodećih političara u Katmanduu i okolini.

1/28 Vidi galeriju Sukob policije i demonstranata u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, najmanje deset mrtvih učesnika protesta Foto: EPA Narendra Shrestha

Vanredno stanje u glavnom gradu

U Katmanduu je proglašen policijski čas, a slične mere uvedene su i u drugim gradovima. Sve škole u glavnom gradu su zatvorene.

Na udaru i predsednik i ministri

Među zapaljenim kućama nalaze se rezidencije Šera Bahadura Deube, lidera najveće stranke Nepalski kongres, zatim predsednika Rama Čandre Poudela, ministra unutrašnjih poslova Rameša Lekhaka, kao i Pušpe Kamala Dahala, lidera Komunističke partije Nepala (maoisti).

1/9 Vidi galeriju Nepal, demonstracije Foto: AP Niranjan Shrestha

Zapaljena je i privatna škola u vlasništvu Arzu Deube Rane, supruge Šera Bahadura Deube i aktuelne ministarke spoljnih poslova.

Od zabrane mreža do bunta protiv korupcije

Masovni protest i napadi na parlament u ponedeljak počeli su kao otpor zabrani društvenih mreža. Međutim, brzo su prerasli u širi bunt, pošto su među građanima sve veće nezadovoljstvo i bes zbog korupcije za koju krive političke partije.

Poginulo najmanje 19 ljudi

Na nasilnim protestima u Nepalu juče je poginulo najmanje 19 ljudi, a povređeno je više desetina osoba.

Ograničenja društvenih mreža u centru nemira

Nasilje je izbilo dok vlada Nepala sprovodi širi pokušaj regulacije društvenih mreža kroz predlog zakona čiji je cilj da se platformama "pravilno upravlja, da budu odgovorne i transparentne".

Predlog je naširoko kritikovan kao instrument cenzure i način kažnjavanja političkih protivnika koji svoje nezadovoljstvo izražavaju na mrežama.

Predlog zakona i optužbe za cenzuru

Predlog zakona predviđa da kompanije imenuju predstavništvo ili kontakt tačku u zemlji. Organizacije za ljudska prava ocenile su to kao pokušaj vlasti da ograniči slobodu izražavanja i osnovna prava građana.

Ova obaveza registrovanja odnosi se na oko dvadesetak društvenih mreža koje se široko koriste u Nepalu.

Ćutanje velikih kompanija

Kompanije Google (vlasnik YouTube-a) i Meta (koja poseduje Facebook, Instagram i WhatsApp) nisu odgovorile na upit AP-a. Isto važi i za X platformu u vlasništvu Ilona Maska.

TikTok i drugi primeri

Platforme poput TikTok-a, Vibera i još tri druge registrovale su se i nastavile sa radom bez prekida.

Nepal je 2023. godine zabranio TikTok zbog "narušavanja društvene harmonije, dobrih odnosa i širenja nepristojnih sadržaja".