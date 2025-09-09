Slušaj vest

Venijamin Kondratjev, guverner Krasnodarskog kraja, izjavio je da je noćas jedna osoba poginula u napadu ukrajinskih dronova na ruski turistički grad Soči.

Kijev indipendent navodi da se napad dogodio dok je ruski predsednik Vladimir Putin radio iz Sočija, gde se sinoć uključio na onlajn samit BRIKS.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Ruski nezavisni medij Agentstvo je izvestio da je predsednički avion Il-96-300PU ostao na gradskom aerodromu tokom napada.

- Delovi oborenog drona pogodili su automobil, ubivši jednu osobu - napisao je Kondratjev na Telegramu.

On je dodao da je šest kuća oštećeno i na njima razbijeni prozori i oštećene fasade i krovove.

Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Hitne službe su poslate na lice mesta.

Ukrajina nije komentarisala incident, koji kijevski medij nije mogao nezavisno da potvrdi.

shutterstock_174729143.jpg
Foto: Shutterstock

Podseća se da Ukrajina redovno ciljao rusku vojnu i energetsku infrastrukturu dronovima dugog dometa u nastojanju da poremeti moskovsku ratnu mašineriju.

shutterstock_555348385.jpg
Ruski predsednički avion Il-96-300PU Foto: Shutterstock

Soči se nalazi na ruskoj obali Crnog mora i udaljen je oko 310 kilometara od ukrajinske granice i oko 538 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine, blizu Orihiva u Zaporoškoj oblasti.

shutterstock_2348857589.jpg
Ukrajinski dron Foto: Shutterstock

Putinova primorska rezidencija Bočarov Ručej nalazi se u gradu, iako su ruski nezavisni mediji ranije izveštavali da je predsednik uglavnom prestao da posećuje Soči nakon što su ukrajinski dronovi počeli da napadaju i to područje.

Vazdušni udar je usledio nakon serije ukrajinskih napada dronova na rusku infrastrukturu.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

