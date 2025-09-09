Slušaj vest

Desetine hiljada stanovnika Berlinaostalo je bez električne energije. Policija sumnja da je uzrok politički motivisan napad u vidu podmetanja požara ili drugim rečima - sabotaža, piše nemački list Štern.

Napad na dalekovod u jugoistočnom Berlinu

Veliki nestanak struje na jugoistoku Berlina prema prvim procenama policije verovatno su izazvali ekstremisti podmetanjem požara.

Kao dokazi se navode dva dalekovoda koje su počinioci izabrali za metu i način na koji su delovali. Za sada nije poznato iz kog političkog spektra potiču osumnjičeni.

Istragu je preuzeo državni sektor kriminalističke policije zadužen za politički motivisana krivična dela. Još uvek nije jasno koliko će trajati nestanak struje.

- Pripremamo se na mogućnost da ovakva situacija potrajen - izjavio je portparol vatrogasne službe.

Hiljade domaćinstava i firmi bez električne energije

Dojava o požaru stigla je u 3 sata ujutro. Vatrogascima je bilo potrebno oko sat vremena da ugase vatru.

Na dva visoka dalekovoda požar je oštetio i delimično uništio debele kablove. Prema prvim saznanjima, počinioci su koristili benzin.

Bez struje je ostalo 43.000 domaćinstava i oko 3.000 firmi i drugih preduzeća. Vatrogasci su morali da intervenišu u dva staračka doma, a pojedini pacijenti su prebačeni u bolnice.

Policija obezbeđuje grad

Ujutro su kriminalistički tehničari započeli istragu na mestu incidenta u berlinskom naselju Johaništal u opštini Treptov-Kupenik. Policajci su regulisali saobraćaj na raskrsnicama gde semafori nisu radili.

- Prisutni smo na ulicama i dostupni građanima - rekla je portparolka policije.

Situacija je, prema njenim rečima, mirna, bez povećanog broja nesreća ili drugih incidenata.

Iako Berlin povremeno ima problema sa nestancima struje, ovako veliki prekid je prava retkost.