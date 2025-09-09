Slušaj vest

Tajlandski Vrhovni sud saopštio je danas da bivši premijer Taksin Šinavatra mora da odsluži jednogodišnju kaznu zatvora zbog ranije donetih presuda za korupciju i zloupotrebu položaja.

Vrhovni sud je presudio da niži sudovi nisu loše postupili oko njegovog povratka u Tajland 2023. godine i da Šinavatri, koji je sada u pritvoru, predstoji odsluženje kazni.

Po povratku u Tajland posle više od decenije u samonametnutom izgnanstvu Taksin je poslat u apartman u Generalnoj bolinci u Bangkoku, navodno iz medicinskih razloga, pošto je proveo manje od jednog dana u zatvoru.

Njegovu osmogodišnju kaznu zatvora tada je preinačio na godinu dana kralj Maha Vadžiralogkorn, i Šinavtra je uslovno pušten posle šest meseci u bolnici.

Sumnjaju da je zaista bolestan

Te okolnosti pokrenule su pitanje li je imao specijalni tretman i mnogi su bili sumnjičavi oko toga da li je zaista bolestan.

Posle ponovljenog postupka Taksin je poslat u zatvor u Bankgogu, a u poruci na svojoj Fejsbuk stranici koju je podelio njegov tim posle presude, kaže se da je on prihvatio odluku suda.

"Želim da gledam u budućnost, da svemu dam zaklju.ak, bilo da su pravni posstupci ili sukobi izazvani ili vezani za mene. Od danas iako nisam slobodan i dalje imam slobodu misli za dobrobit zemlje i njenog naroda", piše u objavi.

Taksin Šinavatra Foto: Sakchai Lait/AP

Pre presude Taksin je stigao u sud sa porodicom, među kojima su bili i dvoje njegove dece, Pintongta Šinavatra, i bivša premijerka Pentongtarn Šinavatra, koja je smenjena prošlog meseca kada je sud utvrdio da je počinila etički prestup zbog politički kompromitujućeg telefonskog razgovora sa predsednikom Senata Kambodže Hun Senom.

Ćerka se zahvalila kralju

Bivša premijerka je u izjavi novinarima posle presude zahvalila kralju zbog preinačenja Taksinove presude.

Ona je rekla da će Taksin ostati duhovni vođa tajlandske politike i da on uvek misli o radu za doborbit zemlje i tajlandskog naroda.

"Zabrinuta sam za svog oca ali sam takođe ponosna što je stvorio toliko istorijskih trenutaka za zemlju. Vrlo je teško ali svakako smo dobrog duha i moj otac i naša porodica", rekla je ona.

Taksin je bio premijer od 2001. dok nije svrgnut vojnim pučem 2006. godine dok je bio u inostranstvu.

1/9 Vidi galeriju Skup pristalica tajlandske premijerke Petongatarn Šinavatre Foto: NARONG SANGNAK/EPA

Na kratko se vratio u Tajland 2008. ali je posle ponovo otišao, prekršivši uslovno puštanje na slobodu u presudi oko slučaja korupcje.

Taksinovo svrgavanje pokrenulo je gotovo dve decenije duboke političke polarizacije između njegovih pristalica i protivnika među kojima su bili imućniji stanovnici urbanih sredina, žestoki rojalisti i vojska.

Na kratko se vratio 2008. da se suoči sa optužbama ali je ponovo, dok je bio na uslovnoj slobodi, pobegao u inostranstvo i počeo samonametnug egzil koji je trajao više od decenije.

Posle napuštanja dužnosti suočio se sa nizom sudskih postupaka i krivičnih optužbi za koje je rekao da su poltički motivisani.

Prošlog meseca ga je krivični sud oslobodio od optužbi za uvredu kralja, što bi da je osuđen nosilo zatvor od 15 godina.