IZRAEL PRISTAO NA TRAMPOV MIROVNI PLAN! Oglasio se ministar spoljnih poslova Gideon Sar "Rekli smo 'DA', rat u Gazi može se završiti sutra!"
„Rat u Gazi može se završiti sutra“, kaže Sar.
„Spremni smo da prihvatimo sporazum koji bi okončao ovaj rat, na osnovu odluke kabineta“, kaže Sar. Dodaje da izraelska vlada ima dva zahteva za okončanje rata - oslobađanje svih izraelskih talaca i polaganje oružja od strane Hamasa.
Hamasovo razoružanje „osigurava bolju budućnost za stanovnike Gaze, za Palestince tamo“, nastavlja on, nazivajući Hamas „problemom za Palestince i za region“.
SAD i Izrael još uvek nisu detaljno objasnili šta predlog podrazumeva, iako su neki navodni detalji procureli u štampu, uključujući trenutno puštanje svih talaca drženih u Gazi u zamenu za palestinske zatvorenike i sporazum Izraela da ne nastavlja borbe.
Vesti Kanala 12 su u nedelju prenele da bi, prema novom predlogu, povlačenje Izraela iz Gaze bilo postepeno, ali bi se odvijalo uglavnom na početku prekida vatre.
Pregovarači bi tada imali 60 dana – ili koliko god je potrebno – da postignu dogovor o razoružanju Hamasa, specifičnostima izraelskog povlačenja i alternativnoj vladi za Gazu, prema televiziji.
Sar takođe hvali libansku vladu zbog odluke njenog kabineta da razoruža terorističku grupu Hezbolah, nazivajući je „veoma važnom za budućnost Libana i za region u celini“.
„Izraelci i Palestinci su dovoljno patili“, kaže Sar.
„Dok god ove terorističke države postoje, dok god je Hamas na vlasti, patnja sa obe strane neće prestati.“
Kurir.rs/Times of Israel