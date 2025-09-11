Slušaj vest

Dok zapadni zvaničnici upozoravaju na mogućnost otvorenog sukoba sa Moskvom u narednih pet godina, Varšava se sprema da podnese najveći teret takvog rata. Ali dok zemlja pokušava da izgradi impresivan arsenal tenkova, aviona i oružja dugog dometa, rat u Ukrajini je otkrio niz trajnih slabosti, izveštava Kijevski independent.

Nedovoljni kapaciteti za dronove i protiv dronova, neujednačena logistika, sporo regrutovanje i glomazan proces donošenja odluka ometaju napore Poljske da izgradi vojsku spremnu da se suoči sa potencijalnim ruskim napadom.

- Rat u Ukrajini se, naravno, pažljivo prati, ali lekcije se primenjuju veoma sporo. Dok je ruska invazija podstakla kupovinu moderne odbrambene opreme, ove nabavke su često bile usmerene na kupovinu visokog profila, a ne na sistemske reforme - kaže Robert Čulda, bezbednosni analitičar i profesor na Univerzitetu u Lođu.

Nesporni lider u izdacima za odbranu

Poljska je više nego udvostručila veličinu svojih oružanih snaga između 2014. i 2025. godine, sa oko 100.000 na 216.000, čineći poljsku vojsku trećom najvećom u NATO-u posle Sjedinjenih Država i Turske.

Poljski zakon o odbrani domovine, usvojen nekoliko nedelja nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, predviđao je povećanje vojske na 300.000 naoružanih muškaraca i žena.

U martu 2025. godine, poljski premijer Donald Tusk predstavio je plan za "pripremu velike vojne obuke za svakog odraslog muškarca u Poljskoj", sa ciljem stvaranja "vojske od pola miliona u Poljskoj, uključujući rezerviste".

Varšava je takođe postala nesporni lider u izdacima za odbranu, ciljajući da ove godine izdvoji 4,7% svog BDP-a za odbranu, što je najveći udeo u NATO-u. To bi iznosilo 35 milijardi dolara, trostruko više od iznosa posvećenog odbrani 2014. godine.

Nova vojska troši taj novac na odbrambeni inventar, koji nabavlja i kod kuće i u inostranstvu.

Kupovina oružja i jačanje granice

Do 2030. godine, Poljska planira da koristi oko 1.100 tenkova, od domaće proizvedenih tenkova PT-91 do nemačkih Leoparda, američkih Abramsa i južnokorejskih K2. Ova flota tenkova bila bi veća od flote Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Francuske i Italije zajedno.

Na listi za kupovinu nalaze se i laki borbeni avioni FA-50 i samohodne haubice K9 iz Južne Koreje, kao i američki helikopteri Apač i borbeni avioni pete generacije F-35. Nakon što je Ukrajina uspela da nanese ogromnu štetu Rusiji sa samo nekoliko desetina raketnih lansera HIMARS, Poljska je naručila zapanjujućih 486 komada ovog sistema.

Istočna članica NATO-a je takođe počela da jača svoju granicu. Poljska vlada, koja se graniči sa jako utvrđenom ruskom enklavom Kalinjingrad i ruskim saveznikom Belorusijom, pokrenula je prošle godine inicijativu Istočni štit kako bi ojačala bezbednost granica.

Kao i druge zemlje blizu Rusije, Poljska se povlači iz Otavskog sporazuma kojim se zabranjuju protivpešadijske mine.

Uprkos ambicioznom rastu i još ambicioznijim planovima, zvaničnici, stručnjaci i novinari skrenuli su pažnju na očigledne nedostatke u oblastima koje su se pokazale ključnim u rusko-ukrajinskom ratu.

Čulda navodi mogućnosti dronova i protivdronova, kao što su sistemi za elektronsko ratovanje, kao jednu od ključnih slabosti poljske vojske.

- Nedostatak robusnog sistema dronova i protivdronova je posebno upečatljiv s obzirom na centralnu ulogu bespilotnih letelica u Ukrajini - upozorio je.

Bespilotni sistemi su postali jedan od najbrže rastućih aspekata ratovanja, od FPV (First-Person View) dronova koji se koriste na bojnom polju do dronova velikog dometa za duboke udare.

Ruski dron se 20. avgusta srušio u selu Osini nakon što je preleteo 100 kilometara neotkriven u poljskom vazdušnom prostoru, prema istrazi poljskog portala Onet. Poljska ima samo jedan sistem protiv dronova, domaće proizvodnje SKYctrl, koji, prema vojnim izvorima Oneta, često ne radi ispravno i ne uspeva da detektuje dronove.

Pošto sistem štiti i poljske vazduhoplovne baze, to ostavlja poljsku flotu F-16, a uskoro i F-35, ranjivim na ruske dronove, tvrdi Onet.

Ruski dronovi i rakete su više puta kršili poljski vazdušni prostor tokom rata, i koliko je javno poznato, nijedan nije oboren. Dva drona su ušla u Poljsku u noći između 2. i 3. septembra, a Varšava tvrdi da nisu oboreni jer nisu predstavljali pretnju.

Spora regrutacija

Napori da se izgradi ogromna vojska takođe su naišli na prepreke. Uprkos inicijativama kao što su Teritorijalne odbrambene snage, regrutacija je usporena. Oko 16.000 novih regruta pridružilo se vojsci 2023. godine, a 10.000 do sredine 2024. godine, prema analizi TVP-a.

Rusko-ukrajinski rat je istakao važnost same ljudske snage. Iako Ukrajina ima oko 800.000-900.000 vojnika, broj koji prevazilazi sve ostale evropske vojske, to je nedovoljno kada se suočava sa ruskom vojskom od 1,5 miliona.

- Rat u Ukrajini pokazuje, između ostalog, da je potreban efikasan sistem za zamenu vojnika koji su na frontu. Još nismo stvorili takav sistem, uključujući obuku ljudi za potrebe rezervnog sistema - primetio je Čulda. On odbacuje Tuskovu proklamaciju o nacionalnoj vojnoj obuci kao "populizam za potrebe trenutka".

- Druge slabosti u suočavanju sa potencijalnim sukobom sa Rusijom uključuju sajber i svemirsku obaveštajnu službu, nedostatak domaćih kapaciteta za proizvodnju artiljerijske municije, sistem civilne odbrane i logistiku - napominje Čulda.

Ranije ove godine, poljska vlada je usvojila novi program za jačanje civilne zaštite u periodu 2025-2026, izdvajajući 16 milijardi zlota (4,4 milijarde dolara) za te napore u ovogodišnjem budžetu.

- Poljska je brzo proširila svoju vojsku, ali obezbeđivanje zaliha municije, objekata za popravku opreme i sigurnih lanaca snabdevanja za dugoročni sukob još uvek nije dovoljno rešeno - rekao je Čulda.

55 miliona dolara za kupovinu dronova

U martu je šef poljske Kancelarije za nacionalnu bezbednost, Darijuš Lukovski, upozorio da poljska vojska ima dovoljno zaliha da odoli neprijateljskom napadu do dve nedelje pre nego što stigne pojačanje NATO. Ministarstvo odbrane je kasnije demantovalo ovu tvrdnju, opisujući je kao "skandaloznu".

- Poljski vojnici još uvek nisu dobili modernu opremu. Od 2022. godine, mnogi ljudi u Poljskoj se smeju lošoj opremljenosti ruskih vojnika, ali nažalost, u našem slučaju bi bilo slično - rekao je Čulda.

U julu je poljsko Ministarstvo odbrane objavilo „revoluciju“, izdvajajući 200 miliona zlota (55 miliona dolara) za kupovinu dronova ove godine. Iznos bi mogao biti udvostručen ako domaća industrija bude spremna da isporuči, rekli su zvaničnici.

Novi Zajednički centar za analizu, obuku i obrazovanje NATO-a i Ukrajine (JATEC) takođe je pokrenut u poljskom gradu Bidgošču u februaru ove godine kako bi se podelila ratna iskustva sa savezničkim vojskama. - Zemlje NATO-a pažljivo prate ruski pristup borbama u Ukrajini - kaže Pjotr Šimanski, odbrambeni analitičar u Centru za istočne studije u Varšavi.