Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je uznemirujući snimak posledica ruskog bombardovanja sela u Donbasu.

- Brutalni divljački napad avionskim bombama na ruralno naselje Jarova u Donjeckoj oblasti. Direktno na ljude. Obične civile. Baš u trenutku kada su im deljene penzije. Prema prvim informacijama, više od 20 ljudi je ubijeno. Ne postoje reči... Moje saučešće svim porodicama i najmilijima žrtava - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

On je poručio da "ovakvi ruski vazdušni udari ne smeju da ostanu bez odgovarajućeg odgovora sveta".

- Rusi nastavljaju da uništavaju živote istovremeno izbegavajući nove snažne sankcije i nove snažne udarce. Svet ne sme da ostane nem. Svet ne sme da ostane nezainteresovan. Potreban je odgovor SAD. Odgovor je potreban iz Evrope. Odgovor je potreban iz G20. Snažne akcije su potrebne da se Rusija natera da prestane da donosi smrt - zaključio je predsednik Ukrajine.

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK možete da pogledate u objavi Zelenskog.

(Kurir.rs)

