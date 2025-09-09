Slušaj vest

Devojčica (14) je u Bečuoko podneva izbodena oštrim predmetom. Prevezena je odmah u bolnicu i nije životno ugrožena.

U utorak, 9. septembra, ljudi su se okupili oko škole u Brigitenauu jer je 14-godišnjakinja napadnuta. Velika policijska akcija i dalje je u toku, a počinilac je još uvek u bekstvu. Policija ga traži svim raspoloživim sredstvima, piše Hojte.

Obustavljen rad škole

Psi tragači i specijalne jedinice okupile su se ispred škole. Uprkos velikom prisustvu policije, trenutno nema opasnosti za javnost, niti za učenike i nastavnike koji su još uvek u školi.

Kako bi se pronašao počinilac, škola je prestala sa radom. Sat vremena od početka akcije, policija još uvek ne ulazi u trag počinioca, a nema ni preciznije informacije o oružju koje je korišćeno tokom napada.

Učenica van životne opasnosti