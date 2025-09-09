Slušaj vest

U napadu na autobus koji je išao ka Jerusalimu 11. decembra 2024. godine ubijen je dvanaestogodišnji Jehošua Aaron Tuvija Simha, a rane su još troje ljudi.

Prema IDF-u, napad je izvršilo nekoliko naoružanih ljudi, uključujući Tabeta Mohameda Masalmeha, čija je kuća u gradu Bajt Ava srušena preko noći.

Masakr u Jerusalimu 8.9.

Najmanje šest osoba poginulo je juče u pucnjavi u Jerusalimu, javili su izraelski mediji.

Medicinske službe su prvobitno javile da je najmanje 15 povređeno, od kojih šest teško.

Policija je saopštila da su oni koji su izvršili napad na glavnoj raskrsnici na severnom ulazu u grad ubijeni.

Ispovest svedoka masakra u Jerusalimu

Žena koja je bila u autobusu u Jerusalimu kada su teroristi otvorili vatru na putnike prepričava jezive trenutke napada.

„Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun“, rekla je žena, koja nije navela svoje ime, za Kanal 12. „U trenutku kada je vozač otvorio vrata... došli su teroristi. Bilo je strašno. Bila sam pored zadnjih vrata, pala sam na sve i pobegla, spasila sam se.“

Ona kaže da se sakrila ispod drugog obližnjeg vozila dok pucnjava nije prestala i teroristi nisu neutralisani.

„Tamo je bila pucnjava jača od svega što se može zamisliti. Ne mogu da verujem da stojim ovde. Neopisiva pucnjava“, kaže ona.

Hamas veliča napad

Hamas hvali smrtonosni teroristički napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu, nazivajući ga „herojskom operacijom“.

„Potvrđujemo da je ova operacija prirodan odgovor na zločine okupacije i rat istrebljenja koji vodi protiv našeg naroda“, navodi se u saopštenju terorističke grupe.

Hamas ne preuzima odgovornost za napad, ali poziva Palestince sa Zapadne obale da „eskaliraju sukob sa okupacijom i njenim doseljenicima“.

Izraelska vojska okružila sela iz kojih su napadači

Nakon napada pucnjavom na raskrsnici Ramot u Jerusalimu, izraelska vojska saopštila je da trupe opkoljavaju nekoliko palestinskih sela na obodu Ramale na Zapadnoj obali.

Veruje se da su dvojica palestinskih terorista krenuli iz sela Al-Kubejba i Katana, zapadno od raskrsnice i preko Zelene linije.

Vojska kaže da su trupe takođe poslate da izvrše skeniranje zajedno sa policijom koja pretražuje područje u potrazi za potencijalnim saučesnicima.