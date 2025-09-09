Slušaj vest

Glave svinja, životinja koje islam smatra nečistim, pojavile su se jutros ispred nekoliko džamijau Parizu i okolini, saopštio je načelnik pariske policije Loren Nunjez na Iks-u, osuđujući ovo kao "gnusna dela".

Glave su postavljene na ulicama u Parizu, u Montrelju istočno od Pariza, te u Montrožeu i Malakofu u departmanu Hauts-de-Seine južno od Pariza, prenosi AFP pozivajući se na lokalne vlasti.

Imam Velike džamije u Parizu, Šemsedin Hafiz, osudio je ovaj čin kao "islamofobičan" i nazvao ga "još jednim tužnim korakom u porastu mržnje prema muslimanima".

Policija reagovala i pokrenula istragu

- Odmah je otvorena istraga i radimo sve kako bismo pronašli počinioce ovih gnusnih dela - poručio je Nunjez.

U Montrelju je svinjska glava pronađena "ispred ulaza u džamiju Islah", saopštio je načelnik departmana Seine-Saint-Denis, izražavajući podršku muslimanskoj zajednici.

Takođe, načelnik departmana Hauts-de-Seine osudio je ovaj "neprihvatljiv čin". Rezultati policijske istrage još se očekuju.

Ministar unutrašnjih poslova: "Republika znači sekularizam"

Ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailje napisao je na Iks-u:

- Izražavam punu podršku vođama i vernicima džamija pogođenih ovim neprihvatljivim provokacijama. Napadi na bogomolje su nepojmljiv kukavičluk.

Posle sastanka lidera desničarske stranke Republikanci (LR), Retailje je izrazio ogorčenje i rekao da se nada da će pronaći počinioce ovog skrnavljenja.

- Republika znači sekularizam. Sekularizam je uslov za slobodu, kako bi svako mogao da praktikuje svoju veru. Želim da naši sunarodnici muslimani mogu da praktikuju svoju veru u miru - dodao je novinarima.