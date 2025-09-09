EKSPLOZIJE ODJEKUJU U DOHI, NAPAD IZRAELA! Katar meta IDF-a prvi put od početka rata, gađano rukovodstvo Hamasa (FOTO/VIDEO)
U saopštenju se ne pominje eksplicitno Katar, ali se sve dešava nakon izveštaja o velikim eksplozijama u Dohi, gde se nalazi političko rukovodstvo Hamasa.
- Članovi rukovodstva koji su pogođeni, godinama su predvodili aktivnosti terorističke organizacije i direktno su odgovorni za masakr od 7. oktobra, kao i za rat protiv države Izrael - navodi se u saopštenju, preneo je Times of Israel.
Izraelska vojska tvrdi da je preduzela mere kako bi smanjila rizik po civile, koristeći preciznu municiju i druge obaveštajne podatke.
Prema navodima anonimnih visokih izraelskih zvaničnika za hebrejske medije, eksplozija u glavnom gradu Katara rezultat je izraelskog udara na Hamasove lidere u tom gradu.
Većina Hamasovog rukovodstva u Gazi ubijena je od početka rata 7. oktobra 2023., dok je političko rukovodstvo u inostranstvu do sada uglavnom bilo pošteđeno.
Katar je, zajedno sa Egiptom, jedna od retkih arapskih zemalja koja posreduje u pregovorima između Izraela i Hamasa.
(Kurir.rs/Times of Israel/preneo: V.M.)