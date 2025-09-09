Slušaj vest

U saopštenju se ne pominje eksplicitno Katar, ali se sve dešava nakon izveštaja o velikim eksplozijama u Dohi, gde se nalazi političko rukovodstvo Hamasa.

Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

- Članovi rukovodstva koji su pogođeni, godinama su predvodili aktivnosti terorističke organizacije i direktno su odgovorni za masakr od 7. oktobra, kao i za rat protiv države Izrael - navodi se u saopštenju, preneo je Times of Israel.

Izraelska vojska tvrdi da je preduzela mere kako bi smanjila rizik po civile, koristeći preciznu municiju i druge obaveštajne podatke.

Prema navodima anonimnih visokih izraelskih zvaničnika za hebrejske medije, eksplozija u glavnom gradu Katara rezultat je izraelskog udara na Hamasove lidere u tom gradu.

Većina Hamasovog rukovodstva u Gazi ubijena je od početka rata 7. oktobra 2023., dok je političko rukovodstvo u inostranstvu do sada uglavnom bilo pošteđeno.

Katar je, zajedno sa Egiptom, jedna od retkih arapskih zemalja koja posreduje u pregovorima između Izraela i Hamasa.

(Kurir.rs/Times of Israel/preneo: V.M.)

