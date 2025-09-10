Slušaj vest

"Počinju vrlo agresivni rusko-poljski manevri na teritoriji Belorusije. Njihov cilj je između ostalog simulacija delovanja u slavnom koridoru Suvalki. Za sada samo simulacija", kazao je poljski premijer juče pred sednicu vlade.

Tusk je rekao da zbog tih agresivnih ruskih vežbi i NATO sa svoje strane granice organizuje manevre, a u četvrtak od ponoći Poljska će zatvoriti granicu sa Belorusijom.

"Suočeni smo sa sve više provokacija iz Rusije i Belorusije. Zbog rusko-beloruskih manevara "Zapad" u noći od četvrtka na petak, u ponoć će biti zatvorena granica, uključujući i železničke granične prelaze", rekao je Tusk juče.

Podsećamo, nakon ovog obraćanja premijera Poljske, NATO avioni srušili ruske dronove, što su bili prvi direktni udari na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini.

Vežba Rusije i Belorusije

Rusija i Belorusija organizuju vojne vežbe "Zapad" od 12. do 16. septembra i to su prvi tako veliki vojni manevri Rusije od napada na Ukrajinu 2022. godine.

Vojnici će vežbati blizu granice sa Poljskom i Litvanijom, a litvanske obaveštajne službe procenjuju da će u njima učestvovati do 30.000 vojnika dok su Moskva i Minsk zvanično najavili učešće 13.000 vojnika.

Koridor kod mesta Suvalki, dug 100 km kroz pošumljenu ravnicu, povezuje Poljsku i Litvaniju, a odvaja rusku enklavu Kalinjingrad od Belorusije i Rusije.

Smatra se da je taj koridor neuralgična tačka na istočnom krilu NATO i ukoliko bi ga Rusija osvojila presekla bi kopnenu vezu i izolovala baltičke republike od njihovih saveznika u NATO.