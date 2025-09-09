Slušaj vest

Izrael je danas izvršio napad na Dohu, glavni grad Katara, s ciljem da likvidira vrh rukovodstva Hamasa u inostranstvu.

Katarski kanal Al-Arabi javio je da je zgrada koja je pogođena bila kancelarija visokog funkcionera organizacije Halila al-Hije. Prema brojnim izveštajima, Al-Hija je likvidiran u napadu.

Bezbednosni izvor potvrdio je da se radi o izraelskoj operaciji u kojoj je pokušana likvidacija više visokih funkcionera Hamasa, a visoki izraelski zvaničnik izjavio je da je napad bio "protiv najviših u organizaciji".

1/5 Vidi galeriju Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

Izraelski zvaničnik rekao je za Kan News da je izvor eksplozija "operacija odmazde protiv rukovodstva Hamasa i visokih funkcionera te organizacije".

Krajem prošlog meseca ministar odbrane Izrael Kac zapretio je rukovodstvu Hamasa u inostranstvu, čija se većina članova nalazi u Dohi.

Madžid al-Ansari, portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da emirat "najoštrije osuđuje kukavički izraelski napad na stambene zgrade u kojima živi nekoliko članova političkog biroa Hamasa u Dohi.

Ovaj zločinački napad predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i ozbiljnu pretnju bezbednosti Katara i stanovnika Katara.

Halil al-Hija nasledio je Ismaila Hanijea, koji je likvidiran krajem jula 2024. u Iranu. On je bio zadužen za pregovarački dosije i imao je direktne kontakte s američkim faktorima.

Ranije je objavljeno na Kan News da se sastao iza zatvorenih vrata sa Adamom Bohlerom, izaslanikom predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

Prema visokom funkcioneru Hamasa, kojeg je citirala mreža Al Džazira, pregovarački tim Hamasa napadnut je tokom sastanka u Dohi na kojem je organizacija razmatrala plan predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa o prekidu vatre u Gazi.

Visoki izraelski zvaničnik rekao je da su Sjedinjene Države unapred obaveštene o nameri da se izvede napad na tom mestu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) i Šin Bet objavili su nakon napada zajedničko zvanično saopštenje, prema kojem su organizacije, posredstvom ratnog vazduhoplovstva, "pre kratkog vremena precizno napale vrh rukovodstva terorističke organizacije Hamas".