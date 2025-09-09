Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kako neke ljude praktično linčuju na ulici. Neki navode da su u pitanju ministri Vlade Nepala, ali te informacije nisu zvanično potvrđene.

Policija upotrebila gumene metke, demonstranti palili kuće zvaničnicima

Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala okupljene na protestima, navodi Himalaja njuz, a iako su vlasti izjavile da su snage bezbednosti dobile instrukcije da pokažu uzdržanost i da nije dozvoljena bojeva municija, bilo je izveštaja o povredama od vatrenog oružja i metaka.

U većem broju gradova, uključujući i u glavnom gradu Katmanduu, uveden je policijski čas, a zatvorene su i škole i međunarodni aerodrom, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Sukob policije i demonstranata u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, najmanje deset mrtvih učesnika protesta Foto: EPA Narendra Shrestha

Na protestima, demonstranti su između ostalog zapalili kuće i ministru unutrašnjih poslova Ramešu Lehaki, lideru Komunističke partije Nepala, Pušpi Kamalu Dahali, kao i privatnu školu u vlasništvu ministarke spoljnih poslova, Arzu Deube Rane, prenosi AP.

Najmanje 14 ljudi stradalo

Masovni nasilni protest i napad na parlament u Nepalu počeli su juče u znak protivljenja zabrani platforma društvenih medija, ali su podstaknuti rastućim nezadovoljstvom političkim strankama, koje veliki broj građana krivi za korupciju.

Na nasilnim protestima u Nepalu juče je stradalo najmanje 14 ljudi, a povređeno je više desetina osoba.

Nepalska vlada saopštila je 4. septembra da je blokirala većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, Iks i Jutjub, zbog toga što te kompanije nisu ispoštovale propise prema kojima moraju da se registruju kod vlade. Predlog zakona, koji nije usvojen u parlamentu Nepala, naišao je na široke kritike kao alat za cenzuru i kažnjavanje protivnika, koji svoje stavove iznose na internetu.