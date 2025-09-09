Slušaj vest

Grupa demonstranata je navodno prisilno uvela Rabi Laksmi Čitrakar u rezidenciju pre nego što je zapalila kuću. U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu za opekotine u Kirtipuru, ali povrede su bile fatalne.

Prema rečima porodice, Rabi Laksmi Čitrakar, supruga bivšeg premijera Nepala Džalanata Kanala, preminula je nakon što je zadobila teške povrede kada je njihova kuća u Dalu zapaljena usred aktuelnih nemira.

Prema pisanju nepalskog portala Habar Hab, članovi porodice su naveli da je Čitrakar prebačena u bolnicu za opekotine u Kirtipuru u kritičnom stanju, ali nije uspela da preživi.

1/28 Vidi galeriju Sukob policije i demonstranata u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, najmanje deset mrtvih učesnika protesta Foto: EPA Narendra Shrestha

Napad se dogodio dok su nasilni protesti predvođeni pripadnicima generacije Z trajali drugi dan zaredom, uprkos tome što je vlada objavila da ukida zabranu društvenih mreža. Demonstranti su zahtevali smenu premijera Olija i pad vlade, nakon što su još dve osobe ubijene drugog dana protesta, čime je broj poginulih porastao na 22, dok je više od 300 ljudi povređeno.

Ključne vladine i političke institucije širom Nepala našle su se na meti napada – rulje su zapalile zgradu Sing Durbar, centralni administrativni kompleks u Katmanduu, kao i predsedničku rezidenciju Šetal Nivas.

Zapaljene su i rezidencije predsednika Rama Čandre Paudela, premijera KP Šarme Olija, kao i bivših premijera Pušpe Kamala Dahala "Pračande" i Šera Bahadura Deube.