- Verovatno je za vas neobičan, za nas je običan padobranac, kao i mnogi drugi, obavljao je svoju dužnost zajedno sa svima ostalima, takođe se borio. Borio se u oblasti Časovog Jara, takođe je oslobodio Donbas. Kao i mnogi drugi, učestvovao je u jurišnim akcijama rame uz rame sa svojim drugovima - odgovorio je Teplinski na pitanje novinara.

Dodao je da je Glos poginuo kao heroj, boreći se za oslobođenje Donbasa.

- Kao i mnogi drugi, težio je oslobođenju Donbasa. Mislim da bi, da je doživeo vreme kada će Donbas biti slobodan, to za njega bila velika sreća. A sada, u ovom trenutku, učinićemo sve napore da Donbas bude naš - primetio je komandant Vazduhoplovno-desantnih snaga.

Majkl Glos Foto: Printskrin društvene mreže

- Već smo sve preneli roditeljima. Zaista, mogu biti ponosni na svog sina, jer je odrastao u dostojnog građanina i Sjedinjenih Američkih Država i, moglo bi se reći, Ruske Federacije - rekao je Teplinski.

U aprilu je Majklov otac, Lari Glos, rekao za Vašington post da je njegov sin poginuo u DNR. Prema njegovim rečima, za porodicu je bilo "potpuno iznenađenje" što je Majkl "na bilo koji način povezan sa ruskim oružanim snagama".

Prema rečima oca, izvod iz matične knjige umrlih izdat u Rusiji pokazuje da je Majkl Glos preminuo 4. aprila 2024. godine. Sahranjen je u decembru nakon što su njegovi posmrtni ostaci predati rođacima, objavio je Vašington post.

U avgustu 2025. godine, CNN je izvestio, pozivajući se na visokog zvaničnika američke administracije, da je izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof uručio porodici Glos Orden za hrabrost, koji im je uručio ruski predsednik Vladimir Putin.