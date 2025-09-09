Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa najavila je nastavak vojnih operacija protiv latinoameričkih narko-kartela, a nakon što su Sjedinjene Američke Države 2. septembra napale venecuelanski brod, ubivši 11 ljudi.

Odnosi između SAD-a i Venecuele, koja ima 30 miliona stanovnika, složeni su i oblikovani sporovima oko nafte i bezbednosnim problemima. Venecuela ima najveće rezerve nafte na svetu, ali danas ostvaruje samo deo prihoda koji je nekada imala od izvoza.

Nenad Bumbić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Činjenica je da Evropi nisu dostupne informacije o radu Venecuele, te da mediji ne obaveštavaju stanovništvo dovoljno, što je Bumbić i objasnio:

- Latinska Amerka je totalno zapostavljena u medijima, osim ako nemamo izbore ili nekog karakterističnog političara. Mi ovde ne dobijamo neke informacije o njima, a i kulturna razmena njih i Srbije nije na nekom nivou. Oni nisu ni u fokusu drugih zemalja i medija. Mi u svojoj neposrednoj okolini imamo mnogo problema i teško je da se bavimo nečim drugim - ispričao je Bumbić.

Bogatstvo Venecuele

Procene pokazuju da je država zaključno sa 2023. imala 303 milijarde barela nafte, što je najviše na svetu:

- To je jedna divna zemlja i ona je maksimalno bogata zemlja, što je njeno prokletstvo. Ona ima tešku naftu koja odgovara Americi više nego sve arapske zemlje zajedno,. Venecuela ima dijamante, zlato, lepu prirodu ali to je izazov za Ameriku. Amerika ne napada Venecuelu zbog droge, ceo svet trguje drogom. jedna od glavnih karika u svetskoj trgovini drogom je CIA. C i B rade za Jevrejsku duboku državu - kaže Lučić i dodaje:

Dejan Lučić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Sve države moraju da se bave drogom, jer bi onda imali probleme. Venecuela je uništava od kada je došao Hugo Čavez koji je učinio sve što je mogao da poboljša ekonomsko stanje sirotinji. On je temo svetac i razvio je odličnu saradnju sa Kubom i njenom obaveštajnom službom. Današnja Venecuela ima fenomenalne odnose sa Rusijom, Kinom i Iranom. Ona trguje i zaobilazi sankcije preko Turske. Maduro je 4 ipo miliona ljudi stavio pod oružje, da bi pripretio Amerikancima. Ako Amerikanci gađaju raketama, kineski podvodni dronovi će proći ispod vode. Jedan brod ako bude potopljen će ili biti razlog za svetski rat.

Društvo u Venecueli je podeljeno

Glišić objašnjava da najveći problem Venecuele predstavlja društvo koje je od davnina podeljeno između sebe, a levica prednjači u antikolonijalnoj borbi:

- Meksički predsednik je rekao "Meksiko je u jako teškoj poziciji, Bog je daleko a Sjedinjene Američke države jako blizu. Problem je što one doživljavaju Latinsku Ameriku kao svoje unutrašnje dvorište. Oni ne dozvoljavaju Evropi da se mešaju u politiku Latinske Ameirke. Sve Američke države koje su odličile da izađu iz kolonijalnog statusa su pod neprekidnim napadom SAD-a. Napad nekad može biti oružani ali su mnogo češće u vidu ekonomskih sankcija, atentata i tako dalje - kaže Glišić i dodaje:

Vladan Glišić na Kurir televizij Foto: Kurir Televizija

- Venecueli je najveći problem što je njihovo društvo podeljeno društvo. Latinamerička levica je specifična i njihova ideološka skretanja nisu toliko neobjašnjiva kada se uzme u obzir to da je levica uvek bila deo antikolonijalne borbe. To je kao da karađorđa optužite da je pri levici. Zato su oni uz Simona Bolivera, koji je hteo da napravi latinoameričku republiku. Boliverska ideja je bila da se taj narod pita kako će živeti i da se ta kolonijalna dominacija evropskih sila i SAD otkloni. U Venecueli su samo beli ljudi dobro živeli, ali kada je Čavezi došao to se promenilo i siromašniji ljudi su dobili normalan život.

Tajne poruke političkog nastupa Nikolasa Madura i Trampa

Maduro tvrdi da on u danu može da mobiliše više od 8 miliona ljudi. Dok Amerikanci tvrde da je to nemoguće iz Rusije stižu reakcije koje odobravaju takve ideje.

- To su dva paralelna procesa koja su vrlo specifična za ove situacije. Sa jedne strane se hrabrite, borite, regrutujete. A sa druge strane sam uveren da Maduru nikako ne odgovara konflikt i da on neće rat. Ovo je jedan obavezni patriotizam koji je sada neophodan. Njegove poruke su vrlo pomirljive. Dok on govori da strana imperija neće kročiti na sveto tle Venecuele, on šalje poruke Trampu da hoće dijalog i da pregovara. To su dva paralelna toka. Čini mi se da je i njegovo mišljenje o Marku Rubiju deo tog konteksta. Zanimljivo je da se ova kriza u Karibima događa posle jedne simboličke promene u Americi - kaže Jakšić i dodaje:

Boško Jakšič na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Kada se završio Drugi svetski rat, predsednik Truman je ukinuo Ministarstvo rata, i proglasio ga za Ministarstvo odbrane, Donald Tramp ga je sada preimenovao u Ministarstvo rata. Kako to da uradi čovek koji ima ambicije da dobije Nobelovu nagradu za mir. On je sada postao ratni predsednik sa poslanim raketama na Iran. Ali on je uveo nešto novo,a to je "rat protiv narko terorizma".

Bumbić naglašava da se nastupi Donalda Trampa kose sa neobrazovanošču, te da se njegove reči ne uzimaju za ozbiljno:

- Tramp i nekoliko američkih političara narušavaju viziju da ste obrazovani ako završite neki od američkih prestižnih univerzoteta. Trampa kada slušete, onako kako on govori to nije karakteristika obrazovanog čoveka. Ima problem da nađe reči i ne odaje utisak obrazovanog čoveka. Kada priča o carinama, vidi se da ne zna kako carine funkcionišu i ko ih plaća.

