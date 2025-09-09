Slušaj vest

Čitave ulice našle su se pod vodom i morale su da budu zatvorene, automobili su ostali zarobljeni u bujicama, a ljudi su morali da se evakuišu iz svojih stanova. Policija i vatrogasci saopštili su da povređenih do podneva nije bilo, ali je materijalna šteta ogromna.

Stotine intervencija vatrogasaca

U Menhengladbahusu sve hitne službe bile neprestano angažovane. Grad sa 267.000 stanovnika pogodile su poplave. Potopljene su ulice i podrumi, a vatrogasci su do jutra već više od 100 puta intervenisali, piše Bild.

Jedna porodica je izbavljena iz svog stana. Zvaničnici su upozorili građane da ne ulaze u podrume i garaže i da odmah isključe struju ako voda počne da prodire. Preporučeno je i da se vozila ne koriste dok su ulice pod vodom.

Padavine su započele u ponedeljak uveče, kada je područje intenzivnih pljuskova stiglo sa juga i zahvatilo zapad Nemačke, a u noćašnjem ažuriranju u 3.30 časova, DWD je upozorio na "ekstremno jake pljuskove", naročito na zapadu, oko Kelna i Bona i Koblenca, gde je lokalno moguće i nevreme, piše nemački Bild.

Evakuacije u Vijerzenu i Bedburgu

U gradu Vilih, u okrugu Vijerzen, stanovnici oko 25 kuća pored reke Nirs preventivno su evakuisani i smešteni u sportsku halu.

Situacija je bila još teža u Bedburgu u okrugu Rajn-Erft, gde je u novom naselju nivo vode dostigao 60 centimetara.

Neki stanovnici su se sklonili na spratove, dok su druge evakuisali vatrogasci. U mestu Opendorf 14 ljudi je moralo da napusti svoje kuće i privremeno su smešteni u školski centar.

Reke se izlile iz korita

Reka Picbah u Bedburgu se toliko izlila da je probila obalu.

Vatrogasci i spasilačke službe pumpali su vodu iz podruma, slagali džakove s peskom i angažovali bagere kako bi podigli branu i zadržali vodu. Vatrogasci, tehničke službe (THW) i spasioci prijavili su od noći više od 150 intervencija.

Rekordne količine padavina

Nemačka meteorološka služba (DWD) izdala je zvanično upozorenje na vremenske nepogode. Od ponedeljka ujutro do utorka ujutro u Bedburgu je palo čak 134 litra kiše po kvadratnom metru, a u Menhengladbahu 118,7 litara.

- To su zaista ogromne količine - izjavio je portparol DWD-a.