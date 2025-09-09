Slušaj vest

Zamenik načelnika policije Heramba Šarma rekao je da se incident dogodio oko 19 časova po lokalnom vremenu kada je više od 500 demonstranata došlo do zatvora, prenosi nepalski portal Habarhub.

On je dodao da su zatvorenici bili naoružani samo kuhinjskim priborom, dok su demonstranti imali pajsere, zbog čega policija nije mogla da interveniše.

Situacija u Džalešvaru ostaje napeta. Bezbednosne agencije održavaju hitne sastanke, a Kancelarija okružne administracije uvela je policijski čas od 18.40 danas do sutra u 8.00 sati po lokalnom vremenu.

Ranije je saopšteno da su demonstranti ubili su trojicu policajaca stacioniranih u Kotešvoru nakon što su se već predali, javio je nepalski novinski veb-sajt Habarhub.

Prema izjavama očevidaca, demonstranti su prvo zapalili kancelariju policijske uprave pre nego što su izvukli policajce na ulicu. Uprkos tome što su položili oružje, trojicu policajaca je rulja pretukla na smrt.

Sedište nepalske policije u Naksalu potvrdilo je ubistva, opisujući ih kao varvarski čin koji ukazuje na "pogoršanje bezbednosne situacije u glavnom gradu".