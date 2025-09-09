Slušaj vest

Elisabet Lan, švedska ministarka zdravlja, srušila se na bini tokom konferencije za medije.

Na snimku koji se velikom brzinom širi internetom može se videti Elisabet Lan, koja je tek nedavno postala ministarka zdravlja u kabinetu premijera Ulfa Kristersona, kako polako pada napred dok sluša drugog govornika na konferenciji za novinare u utorak.

Ostali političari na bini, uključujući i premijera Kristersona, kao i nekoliko novinara, odmah su pritrčali Lan, koja je delovala onesvešćeno pošto je oborila svoj providni pult.

Kako navode lokalni mediji, njoj je odmah ukazana pomoć, pa se vratila za govornicu.

Obratila se prisutnima i objasnila da se pad desio zbog "pada nivoa šećera u krvi".