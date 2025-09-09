Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izazvao pažnju evropske javnosti pošto je u razgovoru za Magyar Nemzet izjavio da pregovori oko takozvanih bezbednosnih garancija za Ukrajinu u praksi znače njenu podelu.

Prema Orbanu, ishod će biti tri zone – ruska, demilitarizovana i zapadna.

Mađarski premijer Viktor Orban izneo je stav koji malo ko u Evropi želi javno da izgovori, ali koji sve više deluje kao realna opcija – da će ishod rata u Ukrajini biti njena podela na tri zone. Kako bi u praksi plan izgledao već možemo da pretpostavimo. Već sada je faktički priznato da postoji „ruska zona“, koja obuhvata najmanje petinu teritorije. Uz nju, u raspravama se pominje i stvaranje demilitarizovanog pojasa. On bi služio kao mehanizam za bezbednost Moskve. Na kraju, zapadni deo zemlje, pre svega prostor oko Lavova, mogao bi biti pod čvrstom kontrolom Evrope.

Orbanova izjava ima posebnu težinu jer je on jedan od retkih evropskih lidera koji otvoreno iznosi stav da je Zapad već de fakto priznao „rusku zonu“, pitanje je samo koliko će regiona obuhvatati. Upravo taj segment, ističe on, više nije predmet rasprave – već samo njene dimenzije.

Ruski istok

Istočni deo Ukrajine bio bi čvrsto pod kontrolom Rusije. Ovde se ne radi samo o teritoriji Donbasa, već i o širem pojasu koji uključuje glavne industrijske regione i ključne komunikacije. Moskva bi dobila ne samo vojno već i političko sidro koje bi garantovalo da se Ukrajina nikada više ne može koristiti kao lansirna rampa za NATO interese.

Foto: Printskrin Institut za proučavanje rata

Demilitarizovana sredina

Središnji prostor, uključujući Kijev i oblasti oko Dnjepra, mogao bi postati demilitarizovana zona. Iako bi formalno ostao unutar Ukrajine, upravo bi ovde mehanizmi kontrole bili najosetljiviji. Rusija bi zahtevala nadzor nad ključnim vojno-političkim odlukama, dok bi Zapad insistirao da Kijev zadrži određeni stepen suvereniteta. Praktično, ovaj prostor bi bio tampon, a njegov status u mnogome bi odlučivao o trajnosti mira.

Zapadna Ukrajina

Zapadna Ukrajina, s centrom u Lavovu, bi u ovom scenariju možda ušla pod snažan uticaj Evrope. Ovo je deo koji bi mogao postati čvrst protektorat EU, sa snažnim prisustvom Poljske, Mađarske, pa i Slovačke. U tom slučaju Zapad bi dobio novi front, ali i instrument za projekciju uticaja duboko u slovenski prostor. Ključno pitanje ostaje – da li bi ovaj deo bio trajno suprotstavljen Moskvi kao bastion antiruskih politika.

Ovakva podela mogla bi „sve strane delimično da zadovolji“: Moskva bi dobila sigurnost, Kijev bi zadržao bar deo teritorija (naročito srednja Ukrajina u perspektivi može izgubiti nove teritorije u slučaju nastavka rata), a Zapad bi imao svoj uticaj u regionu. Ipak, od načina na koji se definiše zapadna zona zavisiće li će Evropa dobiti novi bedem protiv Rusije i novi izvor sukoba.