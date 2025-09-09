Slušaj vest

Na 30. sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, održanom u Londonu, ključni saveznici su najavili nove pakete vojne pomoći usmerene na jačanje protivvazdušne odbrane i dugometnih sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine.

Ključna vest bila je poruka nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa: prvi lanseri dva nova sistema protivvazdušne odbrane „Patriot“ koje Nemačka prebacuje Ukrajini već su stigli na lokaciju.

Zahvalio se Norveškoj, koja je pokrila polovinu troškova ovih sistema.

Pored toga, Pistorijus je najavio novi nemački program „dubokih udara“, u okviru kojeg su već potpisani ugovori vredni 300 miliona evra sa ukrajinskim proizvođačima za nekoliko hiljada dronova dugog dometa.

„Ovi ugovori su fleksibilni i uključuju mogućnost povećanja obima isporuke“, napomenuo je on, pozivajući partnere da se pridruže finansiranju proizvodnje oružja direktno u Ukrajini.

Hiljade dronova kamikaza i odlučnost Britanije

Istovremeno, ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili rekao je da će njegova zemlja tokom naredne godine finansirati proizvodnju i transfer hiljada dronova-kamikaza dugog dometa sopstvene proizvodnje.

dron dronovi.jpg
Foto: Printskrin Youtube

On je naglasio da saveznici ispunjavaju svoja obećanja, podsećajući na uspešnu 50-dnevnu kampanju podrške i korišćenja preko milijardu funti konfiskovane ruske imovine za potrebe Ukrajine.

Obraćajući se Kremlju, Gili je naglasio: „Putinu kažem: vi samo jačate naše jedinstvo sa Ukrajincima i našu odlučnost da idemo dalje i brže.“

Dodao je da se mir postiže silom, a zadatak saveznika je da spreče da ga rat ugrozi.

Trideseti sastanak Ramštajna održan je uz fizičko učešće ministara odbrane Velike Britanije i Nemačke, ministra odbrane Ukrajine Denisa Šmigalja, kao i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

Saveznici su potvrdili da njihovi prioriteti ostaju nepromenjeni: osigurati pobedu Ukrajine i garantovati trajni mir u budućnosti.

Kurir.rs/Ukrinform/Kijev post

Ne propustitePlanetaGDE SU NESTALI AMERIČKI "PATRIOTI": PVO sistemi uništeni, povučeni sa fronta ili ostali bez raketa! UKRAJINA OSTALA BEZ ZAŠTITE!
222.jpg
PlanetaNATO DOBIO INSTRUKCIJE DA KRENE ODMAH: U toku su pripreme za brz transfer sistema "patriot" u Ukrajinu
222.jpg
PlanetaPOBUNA SAVEZNIKA: Italija i Francuska odbile da finansiraju američko oružje za Ukrajinu
222.jpg
PlanetaTRAMP PRETI, PUTIN NAJAVLJUJE KRVAVE NAPADE: Šta se sada dešava u Ukrajini nakon istorijskog obraćanja predsednika Amerike? "Rat je došao do slepe ulice"
Vladimir Putin i Donald Tramp na istoj fotografiji, kombo
PlanetaOVO JE MOĆNO ORUŽJE KOJE TRAMP ŠALJE U UKRAJINU: Šta je "patriot", PVO sistem kojim će Zelenski očistiti ukrajinsko nebo? Jedna baterija - jedna milijarda!
Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sistem Patriot
PlanetaPVO SISTEM PATRIOT IZGUBIO DVOBOJ SA ISKANDEROM: Pogledajte kako je ruska raketa pogodila američki sistem u Kijevu (VIDEO)
3572428-eksplozija-ls.jpg
PlanetaNOVA POMOĆ KIJEVU: Amerika namenila 90 raketa "Patriot" za isporuku Ukrajini
222.jpg