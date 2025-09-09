Slušaj vest

Na 30. sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, održanom u Londonu, ključni saveznici su najavili nove pakete vojne pomoći usmerene na jačanje protivvazdušne odbrane i dugometnih sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine.

Ključna vest bila je poruka nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa: prvi lanseri dva nova sistema protivvazdušne odbrane „Patriot“ koje Nemačka prebacuje Ukrajini već su stigli na lokaciju.

Zahvalio se Norveškoj, koja je pokrila polovinu troškova ovih sistema.

Pored toga, Pistorijus je najavio novi nemački program „dubokih udara“, u okviru kojeg su već potpisani ugovori vredni 300 miliona evra sa ukrajinskim proizvođačima za nekoliko hiljada dronova dugog dometa.

„Ovi ugovori su fleksibilni i uključuju mogućnost povećanja obima isporuke“, napomenuo je on, pozivajući partnere da se pridruže finansiranju proizvodnje oružja direktno u Ukrajini.

Hiljade dronova kamikaza i odlučnost Britanije

Istovremeno, ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili rekao je da će njegova zemlja tokom naredne godine finansirati proizvodnju i transfer hiljada dronova-kamikaza dugog dometa sopstvene proizvodnje.

Foto: Printskrin Youtube

On je naglasio da saveznici ispunjavaju svoja obećanja, podsećajući na uspešnu 50-dnevnu kampanju podrške i korišćenja preko milijardu funti konfiskovane ruske imovine za potrebe Ukrajine.

Obraćajući se Kremlju, Gili je naglasio: „Putinu kažem: vi samo jačate naše jedinstvo sa Ukrajincima i našu odlučnost da idemo dalje i brže.“

Dodao je da se mir postiže silom, a zadatak saveznika je da spreče da ga rat ugrozi.

Trideseti sastanak Ramštajna održan je uz fizičko učešće ministara odbrane Velike Britanije i Nemačke, ministra odbrane Ukrajine Denisa Šmigalja, kao i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.